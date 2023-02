Landratswahl in Oberberg Linkes Bündnis nominiert Tülay Durdu

Oberberg – Die Sozialdemokratin Tülay Durdu soll nach Informationen dieser Zeitung am Donnerstag von SPD, Grünen und Linken als gemeinsame Kandidatin für die Landratswahl am 13. September aufgestellt werden. Sicher ist: Die Bündnispartner haben für den 5. März in die Geschäftsstelle der SPD Oberberg nach Ründeroth eingeladen. Wer dort vorgestellt werden soll, haben die Gastgeber offiziell noch nicht verlauten lassen.

Oberbergs SPD-Chef Thorsten Konzelmann war am Dienstag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Grünen Sprecherin Sabine Grützmacher gab sich am Abend einsilbig und verwies auf den Termin am Donnerstag. Nach Informationen dieser Zeitung hat Durdu sich bereits SPD, Grünen und Linken vorgestellt. Aus SPD-Kreisen hieß es am Dienstag, Durdu habe einen guten Eindruck hinterlassen. „Das ist eine gute Frau mit inhaltlichen Alternativen zu Amtsinhaber Jochen Hagt“, sagte ein Beobachter. Durdu habe gezeigt, dass sie mit Feuer und Flamme bei der Sache sei.

Tülay Durdu ist Vorsitzende der SPD Rösrath

Durdu ist Mitglied des Rösrather Stadtrats und amtiert seit 2018 als Vorsitzende des SPD-Ortsvereins. Als SPD-Kandidatin für das Landratsamt konnte sie sich 2017 im ganzen Rheinisch-Bergischen Kreis profilieren. Zwar unterlag sie in der Stichwahl gegen den CDU-Bewerber Stephan Santelmann, errang aber mit mehr als 40 Prozent einen deutlichen Achtungserfolg. Damals setzte die heute 45-jährige verheiratete Mutter zweier Kinder, die als kaufmännische Angestellte seit 16 Jahren beim Tüv Rheinland beschäftigt ist, auf ihre Erfahrung in Beruf und im Leben.

Als Tochter türkischer Einwanderer wurde sie 1974 im Vinzenz-Pallotti-Hospital in Bensberg geboren und wuchs in Hoffnungsthal auf. 2002 erwarb sie die deutsche Staatsbürgerschaft und gab die türkische dafür ab. Mit ihrer Familie zog sie vorübergehend nach Köln, 2007 aber wieder nach Rösrath, in den Ort ihrer Kindheit, wo sie 2008 in die SPD eintrat. Seit 2014 ist sie Ratsmitglied in Rösrath und zudem sachkundige Bürgerin im Kreistag.

Beruflich hat sich die gelernte Kauffrau für Bürokommunikation bei einer Tochterfirma des Tüv Rheinland in Köln bis zur Referentin für Vertrieb und Marketing hochgearbeitet. In dem Unternehmen war sie zudem Mitbegründerin und zeitweise Vorsitzende des Betriebsrates, eine Tätigkeit. Als Hobbys gibt Tülay Durdu Joggen und Musik an.