Mangelndes Engagement Dieses Jahr keine Weihnachtsbeleuchtung in Engelskirchen

Engelskirchen – Im Ortskern von Engelskirchen gibt es dieses Jahr keine Weihnachtsbeleuchtung – aus mehreren Gründen, wie Markus Kriehn, Vorsitzender der „Unternehmer für Engelskirchen“, auf Nachfrage erklärt.

Die Container, in denen die erst vor wenigen Jahren angeschaffte Beleuchtung lagert, sind beim Juli-Hochwasser voll Wasser gelaufen. Per E-Mail, so Kriehn, habe sich der Vorstand an die rund 36 Mitglieder gewandt mit der Bitte, sich zum Prüfen und Reinigen zu treffen. Resonanz: zwei Mails, beides Absagen.

Arbeit zu dritt nicht zu schaffen

Schließlich hätten sich sein Stellvertreter Stefan Tsolakidis, Frank Potthof und er selbst zu dritt an die Arbeit gemacht, doch das sei nicht zu schaffen gewesen. 100 Steckverbindungen und etliche Zuleitungstrafos hätten einzeln überprüft werden müssen. „Und es ist auch keinem gedient, wenn am Ende nur fünf Weihnachtsbeleuchtungen hängen.“ Also habe der Vorstand beschlossen, in diesem Jahr auf das Aufhängen zu verzichten.

Er sähe die Lichter auch lieber hängen, versichert Kriehn, zumal Engelskirchen eine der schönsten Weihnachtsbeleuchtung in Oberberg habe. Aber wenn so gar keine Bereitschaft zurückgespiegelt werde, sich um das eigene Eigentum zu kümmern, könne man nicht erwarten, dass eine Hand voll Personen die Arbeit für alle anderen mitmacht. „Das ist nicht meine Vorstellung von einem Verein.“

Leider könne man auch das Auf- und Abhängen der Beleuchtung aus finanziellen Gründen nicht mehr fremdvergeben. „Aber wir finden eben aus dem Kreis der ,Unternehmer für Engelskirchen’ nicht genug Manpower, um die Weihnachtsbeleuchtung aufzuhängen.“