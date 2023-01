Marienheide – Rauchwarnmelder haben in der Nacht zu Samstag eine Familie in Marienheide vor Schlimmerem bewahrt. Gegen 1.30 Uhr piepten die wachsamen Lebensretter, weil aus dem Kellergeschoss eines Einfamilienhauses am Bockelsburger Weg Rauch in die oberen Stockwerke drang. Die beiden Erwachsenen konnten mit ihren Kindern im Vorschulalter rechtzeitig und unverletzt das Haus verlassen und die Feuerwehr alarmieren.

Feuerwehr mit zwei Einheiten im Einsatz

Die Einheiten Marienheide und Kempershöhe rückten mit 30 Kräften aus, und hatten den Kellerbrand schnell im Griff. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz konnte die Flammen mit einem C-Rohr schnell unter Kontrolle bekommen. Der Schaden ist recht gering. Nach ausgiebigem Lüften konnte die Familie wieder ins Haus zurück. Der Keller darf aber vorläufig nicht betreten werden, da dieser als Brandort durch die Polizei beschlagnahmt wurde, wie es am Einsatzort hieß. Für die Entstehung des Brandes gibt es noch keine plausible Erklärung. „Selbstentzündet werden sich die Sachen nicht haben“, sagte Einsatzleiter Frank Hartkopf.