Marienheide-Kotthausen – Mit schweren Verletzungen ist am Sonntagnachmittag ein 14 Jahre alter Junge ins Krankenhaus gebracht worden, der zuvor auf einem ehemaligen Fabrikgelände in Marienheide-Kotthausen verunglückt war. Wie die Einsatzleiterin der Einheit Kalsbach der Freiwilligen Feuerwehr, Sandra Fuhr, berichtet, soll der Junge gegen 16 Uhr mit zwei Freunden auf dem Gelände unterwegs gewesen sein. „Das war ein so genannter Lost-Place-Besuch“, sagte sie. Also der Besuch eines verlassenen Ortes. Dabei soll der 14-Jährige durch ein Dach gebrochen und mehr als fünf Meter in die Tiefe gestürzt sein. „Als wir vor Ort eintrafen, wurde der Junge bereits vom Rettungsdienst versorgt“, berichtete Fuhr.

Die Feuerwehr habe den Rettungsdienst dabei unterstützt, den Verletzten zum Rettungswagen zu bringen, der ihn ins Krankenhaus gebracht habe. Zur Schwere der Verletzungen konnte sie nichts sagen. (ar)