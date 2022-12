Ungewöhnliche Motive Der Fotowettbewerb endet bald

Motive für ihre Tierfotos hat Leonie Hannes gleich in ihrer Nähe. Auch am aktuellen Wettbewerb nimmt sie wieder teil.

Berkenroth – Oberbergische Kühe können sehr neugierig sein. Und so schauten sie vor einigen Monaten auch äußerst freundlich in die Linse von Leonie Hannes. Die 26-Jährige war auf einem Spaziergang mit einer Freundin, als sie die hübschen Tiere sah, sich ins Gras hockte und ein Foto machte. Das Bild verhalf ihr zum Sieg im Fotowettbewerb 2020 unserer Zeitung und passt sehr gut zur Tierliebe der Nümbrechterin.

Am Samstag ist Einsendeschluss

Denn ihr Zuhause wird durch Schafe, Gänse, Hund und Pferd belebt. Vor allem Lou, der Labrador-Mix, ist immer mit dabei, wenn Leonie Hannes fotografiert. Eigentlich sehr sportlich, bringt die Hündin unendlich viel Geduld auf, wenn die Nümbrechterin Fotos von ihr macht.

„Sie kennt das und findet es, glaube ich, sehr gemütlich, wenn sie mein Motiv ist“, berichtet Leonie Hannes lachend. In ihrer Familie gilt die ausgebildete Mediengestalterin als diejenige mit dem Blick für Details, die bei Feiern immer automatisch den Fotoauftrag bekommt. „Es stimmt schon. Ich sehe die Biene in der Blüte oder die Katze, die sich gerade im Garten räkelt und mache Fotos davon.“ Dieser Blick für Details oder auch mal ganz ungewöhnliche Dinge, die sich mit der Kamera gut in Szene setzen lassen, sei ihrer Meinung nach wichtig, wenn es darum gehe, eine Jury zu überzeugen, sagt Hannes.

„Nicht nur das Offensichtliche im Blick haben, sondern auch mal darüber hinaus schauen“, das ist der Tipp, den die Nümbrechterin den aktuellen Teilnehmern des Wettbewerbs ans Herz legt. Sie selbst ist erneut mit dabei, vielleicht wieder mit einem Tierfoto, denn die entsprechenden Models hat sie ja alle ganz in ihrer Nähe.