Oberbergischer Kreis – Zu den sieben Karnevalsvereinen, die am Wettbewerb um den schönsten Orden der Session in Oberberg mitmachen, zählt auch die große KG Rot-Weiß Lindlar. Bei dem Wettbewerb unserer Zeitung und der Kreissparkasse präsentieren wir alle sieben Orden und natürlich auch die Karnevalsgesellschaften.

Gemeinsam mit der Kreissparkasse Köln wollen wir mit dem Wettbewerb auf den Karneval aufmerksam machen und zum Erhalt des Brauchtums beitragen, das durch Corona weitgehend zum Erliegen gekommen ist.



Der Orden greift das närrische Jubiläum der KG Rot-Weiß Lindlar auf. Der Verein, der 1955 gegründet wurde, feierte 2021 seinen 66. Geburtstag. Da die Session coronabedingt komplett ausfiel, wurde das Jubiläum kurzerhand auf die jetzige Session verschoben.



Der Eulenspiegel steht im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt des in den Vereinsfarben Rot-Weiß gestalteten Ordens steht der Narr, der Eulenspiegel, der auf einer Kanone reitet. Der Orden ist mit Strass-Steinchen dekortiert und vielen Verzierungen versehen.



Die Gesellschaft wurde 1955 auf dem Falkenhof gegründet und hat aktuell rund 330 Mitglieder. Überregional bekannt ist die KG vor allem wegen ihrer legendären Zeltsitzungen, zu der bis zu 2000 Jecke in Europas größtem freitragendem Zelt feiern.



Besucher aus allen Teilen der Republik kommen, um alle Größen des Kölner Karnevals live erleben zu können. Vier Damen- und eine Herrensitzung gibt es, die Karten für das nächste Jahr sind immer hoch begehrt und können nur bei den Sitzungen gekauft werden. Die Sessionseröffnung auf dem Marktplatz wird nicht am 11.11., sondern am darauf folgenden Samstag gefeiert.



Für die Kinder gibt es eine Sitzung und der Zug am Karnevalssonntag lockt viele Jecke. Eine Besonderheit ist die Verleihung des Bessemsbenger-Ordens für eine Person, die sich in herausragender Weise für andere Menschen oder eine Sache in Lindlar eingesetzt hat.