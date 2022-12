Karolin Schmitz ist in dieser Session die Prinzessin der KG Rot Weiß Denklingen.

Oberberg – Auf ihren großen Auftritt müssen die Denklinger Prinzessin Karolin Schmitz und ihr Prinz Hansi in dieser Session leider verzichten. In diesen Tagen soll sich das zumindest „outdoor“ ändern – und in unserer Zeitung. Heute zeigen Linda Thielen (Text) und Dennis Börsch (Fotos) die Prinzessin und ihr Ornat im Detail.

Diadem

Detail 1: Diadem Copyright: Dennis Börsch

Das Diadem darf im Haar der Karnevalsprinzessin natürlich nicht fehlen. Das mit glitzernden Steinchen bestückte Schmuckstück hält nicht nur die kunstvoll frisierten Haare von Prinzessin Karolin zusammen, sondern symbolisiert auch das Erhabene.

Umhang mit Kragen

Detail 2: Umhang mit Kragen Copyright: Dennis Börsch

Den Umhang mit Kragen trägt die Prinzessin über dem Kleid. Er ist meist kunstvoll und golden bestickt und und schmückt auch den Rücken der Regentin. Der Kragen des Umhangs steht für das Hoheitliche.

Sessionsorden



Detail 3: Orden Copyright: Dennis Börsch

Der Sessionsorden der KG Rot Weiß Denklingen gehört natürlich an den Hals von Prinzessin Karolin. Den bunten Orden mit dem Motto „Fastelovend sin mer widder do“ hat sie gemeinsam mit ihrem Prinzen Hansi entworfen.

Tasche



Detail 4: Tasche Copyright: Dennis Börsch

Die Tasche ist an das Prinzessinnenkleid genäht und bietet Platz für wichtige Habseligkeiten. Prinzessin Karolin verstaut darin gerne ihren Lippenstift. Für das großformatige Handy ist die Tasche zu klein. Deswegen wird das Mobiltelefon der persönlichen Adjutantin anvertraut.

Reifrock



Detail 5: Reifrock Copyright: Dennis Börsch

Der Reifrock versteckt sich unter dem Prinzessinnenrock und sorgt für das Volumen des Kleids. Sich mit dem Kleid hinzusetzen, ist damit allerdings nicht ganz so leicht. Das habe sie erstmal geübt, verrät Karolin schmunzelnd.

Handschuhe



Detail 6: Handschuhe Copyright: Dennis Börsch

Die Handschuhe halten im Winter vor allem warm. Geschmückt werden die Hände der Prinzessin zudem durch Rüschenärmel. Beides sind auch Relikte aus der Kaiserzeit mit ihren prächtigen Roben. Das Praktische daran: Die Rüschenärmel können dank Klettverschluss abgenommen und jederzeit gewaschen werden.

Kleid



Detail 7: Kleid Copyright: Dennis Börsch

Das eigentliche Kleid der Karnevalsprinzessin wird über den Rock gezogen und hat einige Hingucker zu bieten, darunter auffällige Puffärmel. Die Farben rot-weiß sind an den Kölner Karneval angelehnt, sind aber auch die Denklinger Vereinsfarben.

Zwei Kostüme



Detail 8: Stewardess-Kostüm Copyright: Karolin Schmitz

Vom Kostüm ins Kostüm schlüpft Karolin Schmitz momentan häufiger. Denn sie arbeitet seit 34 Jahren in Frankfurt bei der Lufthansa – mittlerweile als Chef-Stewardess. So ist sie nicht nur im Karneval dem Himmel nah, sondern auch im Flieger.

Rock



Detail 9: Rock Copyright: Dennis Börsch

Der Rock des Prinzessinnenkleides wird über den Reifrock gezogen. Er ist in weiß gehalten und golden bestickt. Er muss über den Kopf und somit als eines der ersten Teile des gesamten Ornats angezogen werden. Danach folgen die anderen Details.

Schuhe



Detail 10: Schuhe Copyright: Dennis Börsch

Die Schuhe hat sich Prinzessin Karolin selbst gekauft, denn so ist es in Denklingen Tradition. Sie hat sich für Stiefeletten mit Absatz entschieden – passend zum Kleid in rot. Eine eiserne Prinzessinnen-Regel gibt es aber: Turnschuhe sind tabu.