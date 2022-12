Die Orgel in der Katholischen Kirche in Morsbach-Holpe

Oberberg – Am zweiten Adventswochenende geht die kleine Video-Serie „Oberbergische Orgeln erklingen zum Advent“ mit der zweiten Folge weiter. Diesmal geht es ganz in den Süden des Oberbergischen Kreises, genauer gesagt nach Morsbach-Holpe. Dort ist Dirk van Betteray Kantor und Seelsorgebereichsmusiker.



Nach Plänen des Kölner Architekten Theodor Ross entstand zwischen 1897 und 1899 die „gotisierende“ heutige katholische Pfarrkirche „St. Mariä Heimsuchung“. Die 13-Register-Orgel in der Kirche von Holpe wurde von Orgelbauer Johannes Klais aus Bonn gebaut und 1911/12 installiert. Sie gilt aus musikhistorischer und orgelbaulicher Sicht als Rarität in Deutschland, wie van Betteray schildert.



Video – „Kommet ihr Hirten“ Anzeige Oberbergische Orgeln erklingen zum Advent (1) von Andreas Arnold

Die Besonderheit der Orgel ist deren pneumatische Traktur. Der Orgelbauer versteht darunter, dass die Verbindung von Taste und Pfeife per Luft und nicht per Holz erfolgt. Vor elf Jahren wurde die Holper Orgel midifiziert, so dass seitdem auch Synthesizer-Klänge ertönen. So auch die Glocken in dem Stück „Süßer die Glocken nie klingen“, das van Betteray neben zwei weiteren Liedern für unser Video eingespielt hat.