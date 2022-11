Oberberg – Auch in diesem Jahr bietet der Oberbergische Kreis, zum Teil in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden, wieder Dorfgespräche an. Die Gesprächsreihe, die vom Dorfservice Oberberg durchgeführt werden, soll den direkten und persönlichen Austausch zwischen Akteurinnen und Akteuren in den oberbergischen Dörfern ermöglichen, teilt der Kreis mit. Durchgeführt werden sie kreisweit an unterschiedlichen Orten.

Der Dorfservice Oberberg wurde im Herbst 2020 als Bindeglied zwischen dem Kreis und den oberbergischen Dörfern ins Lebengerufen. Zwei Kontaktpersonen stehen für die Dörfer als Ansprechpartner zur Verfügung und unterstützen die Dörfer bei der Umsetzung von Projekten.

Los geht es in Wallerhausen

Die nächsten Gespräche finden im August statt. Am 11. August diskutieren laut Kreis Vertreterinnen und Vertreter aus Morsbach und Waldbröl im Dorfhaus in Morsbach-Wallerhausen. Die Dörfer aus Wippefürth erhalten am 24. August die Möglichkeit in der Alten Drahtzieherei miteinander zu sprechen. Dorfgemeinschaften aus Nümbrecht kommen am 30. August im Dorfhaus in Nümbrecht-Benroth zusammen. Für Marienheider Dörfer findet am 31. August eine Gesprächsrunde im Rathaus in Marienheide statt.

Am 5. September geht es dann mit Dorfgesprächen für Gummersbach und Bergneustadt in der Gaststätte Jäger in Gummersbach-Hülsenbusch weiter. Dorfgemeinschaften aus Radevormwald sind am 13. September ins dortige Bürgerhaus eingeladen. Am 14. September findet das Gespräch für Reichshof im Dorfhaus in Oberagger statt.

Wiehl folgt nächsten Monat

Wiehler Dörfer tauschen sich am 21. September in Wiehl-Dreisbach aus. Die Dorfgespräche für Engelskirchen und Lindlar werden laut Kreis voraussichtlich im Oktober durchgeführt. Das Gespräch für Hückeswagen ist noch nicht final terminiert.

Anmeldungen sind für Gummersbach, Marienheide, Radevormwald und Wipperfürth bei Gabriele May unter (0 22 61) 88 61 32 oder an E-Mail gabriele.may@ obk.de möglich sowie für Bergneustadt, Engelskirchen, Gummersbach, Lindlar, Morsbach, Nümbrecht, Reichshof, Waldbröl und Wiehl bei Stefan Nickel unter (0 22 61) 88 61 31 oder an E-Mail stefan.nickel@obk.de. (lth)