Oberberg – Erinnerungen an ein Feuer wurden wach, als Redaktionsleiter Frank Klemmer mit Radio-Berg-Reporter Sascha Wandhöfer und Sabine Grützmacher einen Spaziergang am Hömerich machte. Die Direktkandidatin der Grünen, die in unmittelbare Nähe wohnt, erzählte auch wie sie den Brand damals erlebt hat.

Was sie vorhat, wenn sie es wirklich nach Berlin schafft, und vieles mehr hören Sie in unserem Podcast „1000 Schritte Oberberg“. Dort gibt es noch bis zum Wahltag am Sonntag nicht nur die Folge mit Grützmacher, sondern auch sechs weitere mit den anderen Kandidatinnen und Kandidaten.

Mitschnitt der Podiumsdiskussion

Hier findet man nach wie vor auch den Mitschnitt der Podiumsdiskussion mit sechs Kandidaten am 10. September aus der Halle 32: Sechs Köpfe, sechs Positionen – doch die unterscheiden sich in vielen Fragen im Detail.