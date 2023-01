Kluge Köpfe 1,1er-Abiturient aus Waldbröl beginnt Training für die Polizeiausbildung

Waldbröl – Jonas Land ist mit einem Notendurchschnitt von 1,1 Jahrgangsbester an der Gesamtschule Waldbröl. Seine Prüfungen legte er in den Leistungskursen Mathe und Sport sowie in Deutsch und Erdkunde ab. Im Herbst beginnt das duale Studium bei der Polizei NRW in Köln, bis dahin freut sich der 19-jährige auf den Urlaub mit seinen Eltern und später nochmal mit seinen Großeltern in Österreich.

Zudem will er die Zeit zum Trainieren nutzen. Die Ausbildung mit parallelem Studium wird drei Jahre dauern. „Ich habe mich bei der Polizei beworben, weil der Dienst abwechslungsreiche Arbeitstage mit sich bringt und ich nicht immer weiß, was mich erwartet. Außerdem möchte ich den Menschen helfen“, erzählt Jonas Land. Auch die Arbeit im Team und das Sportangebot, das sich in die Arbeitszeit integrieren lässt, habe ihm gefallen. In seiner Freizeit ist der 19-jährige sportlich sehr aktiv.

Zwischen Schwimmverein und Posaunenchor

Unter anderem ist er Mitglied im Schwimmverein Waldbröl und bietet sowohl in Waldbröl als auch im Schwimmverein in Nümbrecht Anfängerkurse für Kinder an. Des Weiteren ist er Teil des Triathlon Teams in Buschhütten. Neben dem Sport gehört auch musizieren zu seinen Hobbys.

Das könnte Sie auch interessieren:

Kluge Köpfe Anzeige Top-Abiturient aus Marienheide: 1,1 reicht nicht, er will die 1,0

Kluge Köpfe Anzeige Jahrgangsbester aus Gummersbach will Physik in München studieren

Statt Chiemsee Anzeige Vorm Frühstück noch schnell einen Blick auf die Aggertalsperre

Von der fünften bis zur achten Klasse besuchte Jonas Land die Musikklasse an der Gesamtschule und lernte Trompete zu spielen. Außerdem beherrscht er die Posaune. Heute ist er Mitglied im Posaunenchor Wirtenbach und spielt dort beide Instrumente. (bs)