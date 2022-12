Drabenderhöher Stadtteilhaus Umbau soll im April starten – Stadt erläutert Pläne

Drabenderhöhe – Erste Gehölzarbeiten sind schon unternommen worden. Im April soll der Umbau des Drabenderhöher Kulturhauses in ein „Stadtteilhaus“ starten, für Ende 2023 ist die Fertigstellung angesetzt. Im Bauausschuss des Stadtrats gab Fachbereichsleiter Andreas Zurek nun Einblick in die aktuellen Pläne.

Im Entwurf des Dortmunder Architekten Prof. Hartmut Welters behält der Saal seine Kapazität von maximal 600 Sitzplätzen, wird aber ergänzt um einen Backstageraum mit Toilette. Die Stadt will Fachleute für Akustik und Licht heranziehen, um eine moderne Veranstaltungstechnik zu gewährleisten. Eine neue Klimaanlage soll es auch geben. Erhalten und wieder nutzen möchte die Stadt dagegen die gut gepflegte Thekentechnik. Zurek merkte an, dass die Ausstattung in der großzügigen Landesförderung in Höhe von 3,84 Millionen Euro nicht enthalten ist.

Es gibt ein großzügiges Foyer mit Garderobe, zudem Räume für die siebenbürgische Heimatstube und die Bücherei. Im Erdgeschoss wird das Jugendheim zahlreiche Möglichkeiten und ein neues Entree bekommen. Während des Umbaus zieht der Jugendtreff um in die Grundschule. Neben dem Sportplatz soll ein multifunktionaler Parkplatz angelegt werden, der auch für größere Veranstaltungen ausreichend Stellplätze bereit hält und erlaubt, dass der bisherige Parkplatz deutlich verkleinert wird. So entsteht mehr Raum für einen breiten Gehweg und eine Rollstuhlrampe. (tie)