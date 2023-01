Wiehl – Bei spätsommerlichen Außentemperaturen hat am Montag mit dem Trainingsbetrieb des TuS Wiehl die Eishallensaison begonnen. Am Mittwoch findet schon die erste öffentliche Laufzeit statt.

Für die Jüngeren gibt es ab sofort jeden Mittwochnachmittag von 16.15 bis 17.45 Uhr den Spielnachmittag, am Donnerstag können sich die Kids in dieser Zeit in der Kinder-Disco austoben. Für die Jugendlichen wird in der Samstagabend-Laufzeit von 20 bis 22 Uhr aktuelle Popmusik gespielt. Neu im Programm ist die Happy-Hour-Laufzeit am Mittwochabend von 20.15 bis 22 Uhr. Eintritt und Schlittschuhverleih kosten dann jeweils nur 3 Euro.

Am Freitag ist von 16.15 bis 17.30 Uhr und von 20.15 bis 22 Uhr geöffnet. Am Samstag zudem von 14 bis 16.15 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 16.30 Uhr.

Für alle Besucher gilt die 3G-Regel. Ausgenommen sind Kinder bis zur Einschulung. Jugendliche ab 16 Jahren müssen nur einen Schülerausweis vorzeigen.

Wer sich auf dem Eis noch nicht sicher fühlt oder sich verbessern will, kann einen der Eislaufkurse in Anspruch nehmen. Nähere Informationen findet man im Internet. (tie)