Burscheid – Auf dem Weg nach Hause wurde ein Leverkusener in der Nacht zu Sonntag ausgeraubt und im Anschluss schwer am Kopf verletzt. Der 30-Jährige war gegen 23.45 Uhr gerade mit dem Auto auf dem in seine Heimat, als er in Höhe des Ortes Kämersheide anhielt, um auf einem Feldweg sein Geschäft zu vollrichten. Dabei wurde er von einem Unbekannten überrascht.



Der Täter bedrohte den Leverkusener mit einem unbekannten Gegenstand und forderte ihn auf, Bargeld und sein Handy abzugeben. Weil der Mann jedoch beides nicht dabei hatte, schlug ihm der Täter ins Gesicht, nahm ihn danach in den Schwitzkasten und schlug ihm dann auf dem Boden liegend mehrfach mit der Faust gegen den Kopf.

Opfer meldet sich erst einen Tag später bei Polizei

Nachdem der Täter geflüchtet war, klingelte der verletzte Mann bei Anwohnern an und bat um Hilfe. Erst am Sonntagnachmittag ging er dann zur Polizei und meldete den Angriff. Weil er während der Anzeigenaufnahme kollabierte, musste der 30-Jährige ins Klinikeim Köln-Merheim gebracht werden. Dort wird er aktuell wegen seiner schweren Kopfverletzungen behandelt.

Bevor er kollabierte, beschrieb er den Angreifer wie folgt: Er war circa 35 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und hellhäutig. Während der Tat trug der Mann ein dunkles T-Shirt und eine kurze Hose. Aufgrund der Sprachkenntnisse der Angreifers vermutet der Geschädigte, dass es sich um einen Mann kurdischer oder arabischer Herkunft handele.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02202/2050 entgegen. (red)