Rhein-Berg – „Und was ist deine Lieblingseissorte?“ – Eine fast genauso wichtige Frage wie der Lieblingsfußballverein oder die beste Biersorte. Und natürlich, so wie alle wichtigen Fragen des Lebens, auch ziemlich kontrovers. Klassisches Milcheis, erfrischendes Sorbet, irgendwas komplett ausgefallenes? Der echte Eiskenner wird jetzt einwenden, dass Schoko-Eis ja nun nicht gleich Schoko-Eis ist.



Kaum vergleichen kann man das Zitronen-Sorbet vom Eiscafé um die Ecke mit dem riesigen Eimer aus dem Supermarkt. Und da hat er völlig recht, der echte Eiskenner. Deswegen haben wir uns gefragt, was unsere Lieblingseisdielen und Eiscafés im Kreis sind und diese in einer kleinen Liste zusammengefasst. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sind hier also unsere sieben Tipps für leckeres Eis, egal welche Sorte Sie endgültig wählen.

Overath – Gelateria Cortina

Seit über 50 Jahren in Overath: Otello und Silvia Meneghetti. Copyright: Diethelm Nonnenbroich

Beim Eis in der kleinen Gelateria Cortina an der Overather Hauptstraße werden beim Opa Kindheitserinnerungen wach. Denn bei Otello und Silvia Meneghetti schmeckt das italienische Eis noch wie in der eigenen Kindheit, und das zeigt der Opa gerne den Enkeln. 1968 haben die Meneghettis die italienische Eiskultur nach Overath gebracht, 2018 zum 50-jährigen Geschäftsjubiläum kam sogar der Bürgermeister gratulieren. Die Eheleute pendeln seit Jahrzehnten zwischen Bella Overath und dem norditalienischen Forno di Zoldo in den Dolomiten – acht Monate leben sie diesseits der Alpen, vier Monate jenseits.



Ans Aufhören denken Otello (77) und Silvia (75) nicht: „Solange unsere Gesundheit mitmacht, sind wir hier“, versichert er, und sie nickt. Etwas anderes hätten sie auch niemals gesagt, dementiert Otello glaubhaft Gerüchte: „So etwas erzählen andere.“ In ihrer kleinen Eisdiele – das Haus gehört ihnen – verkaufen sie ihr selbstgemachtes Gelato mit und ohne Sahne in Hörnchen und Bechern über die Theke. Das Café im Haus ist geschlossen, man kann aber mit Eis an einem der Tische neben dem Haus Platz nehmen. Grund für den reduzierten Service: „Wir bekommen kein Personal mehr. Das ist überall ein Problem, in Italien schließen deshalb sogar Hotels.“

Die im Schaufenster annoncierte Sortenauswahl ist klein, aber fein, angeboten werden beispielsweise Schokolade, Mokka, Nuss, Ananas, Erdbeere, Banane und Cookies. (sb)

Eine Kugel kostet 1,20 Euro, geöffnet die Gelateria an der Hauptstraße 69, nicht weit vom Overather Bahnhof, täglich von 11 Uhr bis 19.30 Uhr.

Rösrath – Eiscafé Mona Lisa

Boris steht hinter der Mona-Lisa-Theke in Rösrath. Copyright: Anton Luhr

Halil und Meral Kuropinar und ihr vierköpfiges Team vom Eiscafé Mona Lisa in Rösrath hatten es wahrlich nicht einfach in jüngster Zeit. Sie hatten nicht nur mit Corona, sondern auch mit den Folgen der Flut zu kämpfen. Neun Monate musste das Café schließen. „Wir haben alles neu gemacht“, sagt Halil Kuropinar, der in seinem Café 30 Eissorten anbietet. Er selbst mag die klassischen Sorten wie Amarena, Malaga oder Erdbeere am liebsten. Bei den Kunden kommt das Spaghettieis gut an. Eine Kugel kostet 1,30 Euro. (nip)

Eiscafé Mona Lisa, Hauptstraße 246, Rösrath, geöffnet montags bis samstags 9 bis 21 Uhr, sonntags 10 bis 21 Uhr.



Bergisch Gladbach – Eiscafé Leonardo



Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht Bergisch Gladbach. Copyright: Diethelm Nonnenbroich

Hier schleckte schon Bundeskanzlerin Angela Merkel ein Eis: Mit einem großzügigen Außenbereich unter schattenspendenden Sonnenschirmen lockt das Eiscafé Leonardo in der Johann-Wilhelm-Lindlar-Straße 5, einer Seitenstraße der Bergisch Gladbacher Fußgängerzone in Richtung S-Bahnhof. Hier kann man entspannt sitzen und die vielen Angebote genießen, denn das Eiscafé Leonardo bietet neben den kalten Köstlichkeiten auch Frühstück und kleine Snacks und Salate an.

Von 9 bis 22.30 Uhr hat das Eiscafé geöffnet, sieben Tage die Woche. Zeit genug also, um sich den kalten Köstlichkeiten zu widmen. Natürlich bietet „Leonardo“ die Klassiker wie Schokolade, Nuss oder Zitrone an, hat aber auch einige Eissorten im Programm, die zum Probieren verlocken und die man vielleicht so nicht kennt: Sahnekirsch-Amaretta, Cheesecake, Snack and Peanut, Kookie und Chocolate oder Schmand-Preisselbeere und Cerealien.

Ein schöner Ort, um sich einen Schlemmerbecher mit leckeren Eissorten zu gönnen und das Treiben in der Bergisch Gladbacher Fußgängerzone zu beobachten. (jer)



Eiscafé Leonardo, Johann-Wilhelm-Lindlar-Straße 5, geöffnet täglich von 9 bis 22.30 Uhr.

Bergisch Gladbach – Gelato & Caffe by Pianon

24-Stunden-Eisverkauf mit Café und Automat in Refrath. Copyright: Wagner

Manchmal kommt der Eishunger ja auch mit in der lauen Sommernacht. Dann ist das Eiscafé von Patrizio Pianon an der Dolmanstraße 29 in Bergisch Gladbach-Refrath eine gute Anlaufstelle. Denn der Italiener bietet einen 24-Stunden-Service für seine hausgemachten Eiskreationen an: von Grüner Apfel bis Biscotto, von Tartufo bis Mango dürfte für jeden etwas dabei sein. Wer außerhalb der üppigen Öffnungszeiten (tgl. 10 bis 22 Uhr) Appetit auf ein Eis verspürt, bekommt sämtliche Sorten aus der Eistheke im Café an einem Automaten vor der Tür. In zweierlei Bechergrößen. Der kleine (240 ml) kostet 4,40 Euro, der große (500 ml), 7,40 Euro. Wer zu den Öffnungszeiten unterwegs ist, bekommt die Kugel Eis zu Mitnehmen für 1,50 Euro. Außerdem hat das Eiscafé „Gelato & Caffe by Pianon“ eine von Schirmen beschattete Terrasse. (wg)

„Gelato & Caffe by Pianon“, Dolmanstraße 29, 51427 Bergisch Gladbach-Refrath, Tel. (0 22 04) 3 02 02 59, geöffnet bis Mitte Oktober tgl. von 10 bis 22 Uhr.

Refrath – La Piazza

Maria und Guiseppe Cannizzaro, Anabela Chirico (v.l.). Copyright: cbt

In Refrath stehen die Kunden Schlange bei Maria und Giuseppe Cannizzari und Anabela Chirico. Auf dem Peter-Bürling-Platz, nahe am Siebenmorgen und der Bertram-Blank-Straße, führen sie das Eiscafé La Piazza, das schon lange kein Geheimtipp mehr ist. Gemütlich können die Gäste draußen sitzen und das quirlige Treiben auf dem Peter-Bürling-Platz genießen. Oder es gibt ein Eis auf die Hand zum Refrather Einkaufsbummel. Das Team im „La Piazza“ ist seit vielen Jahren am Start, die Stammkundschaft ist groß und viele ihrer Kunden kennen die Betreiber persönlich. Sitzplätze gibt es im Innern des Cafés, aber auch draußen, zum Peter-Bürling-Platz hin.



Eiscafé La Piazza, Bertram-Blank-Straße 8, Bergisch Gladbach-Refrath



Odenthal – Sapori di Sicilia

Die Kräuter des Sommers im Eis: bei Orazio Tanasi, Blecher. Copyright: Anton Luhr

Basilikum, Minze und Rosmarin, die Kräuter des Sommers passen nicht nur zum Grillabend, sondern auch zum erfrischenden Eis. Bei Orazio Tanasi, Betreiber des Eiscafés „Sapori di Sicilia“ in Odenthal-Blecher, finden sie sich in leckeren Kombinationen wieder. Die Kugel Zitrone-Basilikum oder Limette-Minze kostet bei ihm 1,20 Euro – so wie jede andere Kugel auch. Ausnahme: Das hausgemachte Pistazieneis, die besondere Spezialität der Eisdiele, die für Gäste auch etliche Plätze auf der Terrasse anbietet. Die Kugel kostet 1,50 Euro und sei besonders aromatisch, da die Pistazien auf italienischem Lavagestein wüchsen, so Tanasi, für den das Eis daher wohl auch nach Heimat schmeckt. Wer trotzdem nur eine Kugel bestellt, erhält das Eis dennoch in leckerer Waffel. (spe)



„Sapori di Sicilia“, Hauptstraße 51, 51519 Odenthal, (0 21 74) 73 88 98 15, geöffnet tgl. von 11 bis 21 Uhr.



Kürten – Eiscafé Venezia



Eismacher Antonio im Kürtener „Venezia“. Copyright: Guido Wagner

Für sein Eis steht Antonio vom Eiscafé Venezia im Kürtener Oberdorf schon morgens um sechs Uhr auf den Beinen. „Sobald eine Sorte zu Ende geht, mache ich Neues davon“, sagt der Eiscafé-Inhaber, der in dieser Saison eine neue Sorte auf den Markt gebracht hat: Milchschnitten-Eis. „Läuft prima“, sagt der Eismacher und wirft die Stirn in Falten: Wenn nur die Energiekosten und die Preise der Rohstoffe fürs Eis nicht so gestiegen wären. Deshalb habe er den Preis für eine Kugel jetzt auf 1,20 Euro anheben müssen. Die sind es aber allemal wert. (wg)



Eiscafé Venezia, Kirchplatz 2, Kürten, geöffnet täglich 10.30 Uhr bis 20.30 Uhr.

Ihr Lieblingseiscafé ist nicht auf der Liste? Schicken Sie uns eine E-Mail mit der Adresse und ein paar Sätzen dazu, was das Lokal besonders macht und wir testen! Diese Liste wird in unregelmäßigen Abständen aktualisiert.