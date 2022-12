Bergisch Gladbach Jugendliche rauben Feuerwerk von 13-Jährigem

Bergisch Gladbach – Um an einen Feuerwerkskörper und das Feuerzeug eines Kindes zu kommen, haben zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche einen 13-jährigen mit einem Messer bedroht. Das hat die Polizei am Sonntag mitgeteilt. Zu dem Raub ist es demnach am Samstag gegen 17 Uhr in der Kolpingstraße im Stadtteil Hand gekommen.

Die beiden Jugendlichen wurden von der Polizei noch unweit des Tatorts aufgegriffen und zur Polizeiwache gebracht. Sie kommen wie das 13-jährige Raubopfer laut Polizei aus Bergisch Gladbach. Der 13-Jährige blieb laut Polizei bei dem Überfall unverletzt. Nach einer Befragung durch die Polizei seien die beiden Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben worden, hieß es am Sonntag von der Leitstelle der Kreispolizei. (wg)

