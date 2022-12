Bergisch Gladbach – Ein Traum hat sich erfüllt. An manchen Tagen, wenn sie frische Ware einkauft, die großen Vasen befüllt oder einen Blumenstrauß gestaltet, kann Farnaz Habib Piran ihr Glück noch nicht glauben: Sie führt ihren eigenen Blumenladen.

Zwölf Jahre hat die 28-jährige Wirtschaftspädagogin als Aushilfe im Geschäft Blumen Zander in Bergisch Gladbach-Refrath gearbeitet, die Betriebsabläufe von A bis Z kennengelernt. „Nun ergab sich spontan die Chance, das Geschäft zu übernehmen und ich habe ja gesagt“, freut sich die junge Unternehmerin.

„Mir war sofort klar: Das mache ich“, erklärt die neue Besitzerin

Es klingt wie in einem Wohlfühl-Roman. Während Farnaz Piran als Schülerin den Aushilfsjob in der Floristikbranche beginnt, gedeiht und wächst ihr klares Ziel: „Wenn ich 40 bin, habe ich meinen eigenen Blumenladen.“ Doch dieser Wunsch soll viel früher wahr werden. Im vergangenen Sommer erhält sie den Anruf der Geschäftsinhaberinnen, die sich aus privaten Gründen zurückziehen wollen. Verbunden mit dieser Nachricht ergibt sich die Frage: Was wird mit dem Laden? „Mir war sofort klar: Das mache ich“, erzählt Farnaz Piran aufgeregt.

Zu diesem Zeitpunkt hat sie ihren Bachelor und Master in Wirtschaftspädagogik mit dem Schwerpunkt Finanz- und Rechnungswesen bereits in der Tasche. Zahlen sind ihr Ding. Sie arbeitet bei einer Unternehmensberatung, ist in vielen Städten bundesweit beruflich unterwegs. Ihr Aufgabengebiet gefällt ihr. „Eine Zeit lang wollte ich den Job weitermachen und später Lehrerin für BWL und VWL an einem kaufmännischen Berufskolleg werden“, schildert die 28-Jährige ihre Pläne.

Umbaupläne für das Ladenlokal

Geboren im Iran, kommt Farnaz Piran als Kleinkind mit Eltern und Geschwistern nach Refrath und wächst dort auf. Erst im vergangenen Jahr ist sie ins Zentrum von Köln gezogen. „Das ist sehr praktisch, wenn ich morgens auf dem Großmarkt Ware kaufe.“ Ihre Schritte in die neue Selbstständigkeit geht sie selbstbewusst und überlegt an. Eine große Hilfe seien ihr Gründungsexperten und ein befreundeter Jurist aus Düsseldorf.

Mit ihnen bespricht sie auch ihre Umbaupläne für das Ladenlokal. „Ich möchte den Räumen ein anderes Design geben. Im Sommer wird komplett umgebaut“, kündigt die Inhaberin an. Ein „cooles und peppiges Image“ will sie dem Laden geben. „Das Angebot soll sich abheben. Ich möchte neue Sachen ausprobieren, zum Beispiel mit anderen Formen von Sträußen und mit Trockenblumen arbeiten“, erklärt sie ihre Ideen. Das Geschäft bekomme im Sommer einen neuen Namen. Welcher es wird, bleibt bis dahin geheim.

Das eingespielte Verkaufsteam mit drei Teilzeitkräften und zwei Aushilfen hat Farnaz Habib Piran übernommen. Sie möchte das Team zukünftig vergrößern. Da die Unternehmerin keine Fachausbildung als Floristin hat, weiß sie: „Ich muss noch viel lernen. Dabei kann ich mich zum Glück auf die Hilfe meines Teams voll verlassen.“ Die Bindung und Verantwortung durch die Geschäftsübernahme ist der Unternehmerin durchaus bewusst. Ja, es sei viel zu regeln und zu entscheiden. „Ich glaube, es findet sich für alles eine gute Lösung“, geht sie ihre Aufgaben optimistisch an.