Bergisch Gladbach – Der Anbieter von Schreib-, Spielwaren-, Haushalts- und Heimwerkerartikelhändler Tedi eröffnet Mitte Januar im Untergeschoss der Rhein-Berg-Galerie. Das hat Centermanagerin Bettina Wisniewski auf Anfrage bestätigt.

Tedi beziehe das 700 Quadratmeter große Ladenlokal, in dem sich bis Mitte dieses Jahres der Super-Bio-Markt befand, so die Centermanagerin. Der Anbieter von Bio-Lebensmitteln hatte Ende Mai geschlossen.

Die von Tengelmann gegründete Tedi GmbH & Co. KG eröffnete nach US-amerikanischen Vorbild 2004 die erste Filiale in Deutschland und betreibt heute nach eigenen Angaben Filialen in neun europäischen Ländern.



Das könnte Sie auch interessieren:

Probebetrieb ab 2026 gewünscht Anzeige Gladbach bekommt neue Züge vor neuen Gleisen von Claus Boelen-Theile

Kontrolle in Gladbach Anzeige So nehmen Einzelhändler und Kunden die 2G-Regel an von Guido Wagner

Impf-Drive-In am Zanders-Parkplatz Anzeige Wieder 1400 Menschen geimpft – Kaum noch Wartezeit von Guido Wagner

Noch keinen genauen Nachbezugstermin gibt es für die frühere Saturn-Filiale im Untergeschoss der Rhein-Berg-Galerie, in der bis Ende September das Impfzentrum des Rheinisch-Bergischen Kreises eingerichtet war. Wenn alles gut laufe, stehe auf der 3000 Quadratmeter großen Fläche im Frühjahr eine weitere Neueröffnung an. (wg)