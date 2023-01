Bergisch Gladbach – Einen 75-jährigen Senior hat das Bergisch Gladbacher Amtsgericht wegen Betruges zu 900 Euro Strafe verurteilt. Der zuletzt in Bergisch Gladbach lebende Mann hatte bei einem Notar in Recklinghausen ein Geflecht von acht Firmen gegründet, das Hauptunternehmen mit Sitz auf Zypern, war aber die Notarkosten in Höhe von 4420,28 Euro schuldig geblieben.



Gegen einen zunächst ergangenen Strafbefehl über 90 Tagessätze zu je zehn Euro erhob der wegen Konkursverschleppung und anderer Wirtschaftsdelikte vorbestrafte Mann Einspruch. Zur Verhandlung aber erschien trotz ordnungsgemäßer Ladung weder er selbst noch seine Verteidigerin, so dass Richter Günter Mischke den Einspruch auf Antrag der Staatsanwältin verwarf und den Strafbefehl gegen den zur Tatzeit im Jahre 2016 in Spanien lebenden Mann bestätigte. (sb)