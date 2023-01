Bergisch Gladbach – In Bergisch Gladbach läuft der spannendste Wahlkampf seit langem. SPD, Grüne und FDP fordern mit dem gemeinsamen Kandidaten, dem Stadtkämmerer Frank Stein, die CDU heraus. Christian Buchen, Wirtschaftsinformatiker aus Herkenrath und lange Jahre in der Kommunalpolitik unterwegs, kandidiert für die CDU. Für die AfD wirbt Günther Schöpf um Wählerstimmen.



Im Podcast von „Kölner Stadt-Anzeiger“, Bergischer Landeszeitung und Radio Berg nehmen die Bewerber ausführlich Stellung zu den wichtigsten Themen der Stadt: Schulsanierungen, Stadthaus-Neubau am Bahnhof, digitale Verwaltung, die Zukunft des seit Jahrzehnten brach liegenden Bahndamms, Mobilität, Klimawandel und Haushalt. Es geht im Podcast um die Aufbruch- oder Abwahlstimmung in der Stadt, aber auch um Privates der Bewerber. Verraten werden die Lieblingsorte in Bergisch Gladbach und die Persönlichkeiten, die die Bewerber gerne einmal treffen möchten. Als vierter Bewerber tritt Iro Herrmann von der Bürgerpartei an, er wollte nicht mit Zeitung und Radio sprechen. (cbt)

