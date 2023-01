Die Feuerwehr in Bergisch Gladbach ist am Mittwochvormittag, 15. September, zu einem Großeinsatz in die Verbundschule Mitte in Refrath ausgerückt. Wie die Feuerwehr mitteilt, ging um 10.39 Uhr eine Meldung ein, die starke Rauchentwicklung in einem Klassenzimmer beschrieb.

38 Einsatzkräfte und 14 Fahrzeuge aus zwei Wachen fuhren zum Einsatzort, der beim Eintreffen der Feuerwehrleute bereits „vorbildlich“ geräumt war. Offenbar hatte ein Handyakku aus unbekannter Ursache Feuer gefangen und so stark geraucht, dass der Feueralarm ausgelöst wurde. Das Handy konnte gelöscht werden, das Klassenzimmer wurde „entraucht“, wie die Feuerwehr schreibt.

Durch Flammen verletzt wurde niemand, zwei Personen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Raum ist zwar erstmal nicht nutzbar, der Feuerwehreinsatz konnte aber um 11.30 Uhr bereits beendet werden. (pic)