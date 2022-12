Hoher Sachschaden in Bergisch Gladbach Betrunkener Unfallfahrer rammt Laterne

Bergisch Gladbach – Ein völlig betrunkener Autofahrer hat am frühen Freitagmorgen bei seiner Fahrt durch Bergisch Gladbach einen hohen Sachschaden verursacht. Nach Angaben der Polizei prallte der Mann auf der Saaler Straße gegen 5.15 Uhr mit seinem Pkw gegen eine Straßenlaterne. Zuvor war er ohne ersichtlichen Grund nach links von der Straße abgekommen. Beim Aussteigen ramponierte er noch ein am Unfallort abgestelltes Auto.

Die von einem Zeugen alarmierte Polizei traf den 56 Jahre alten Bergisch Gladbacher noch am Unfallort an. Der Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Der Unfallfahrer war so betrunken, dass er Mühe hatte, sich auf den Beinen zu halten. Den Polizeibeamten teilte er jedoch mit, dass er nicht wisse, wer mit dem Unfallfahrzeug gefahren sei.

Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an, die dem Mann auf der Wache entnommen wurde. Der 56-Jährige ist nicht mehr im Besitz eines Führerscheins. Der Schaden an dem Unfall-Pkw, der Straßenlaterne und dem weiteren Pkw summiert nach Schätzung der Polizei auf 11.000 Euro. (ps)