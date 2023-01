Bergisch Gladbach – Diese Überraschungsgäste werden auf dem Grillfest der Großen Bensberger KG immer schon sehnlichst erwartet: Und diesmal strahlten die drei Ehrengäste mit der Sonne um die Wette. Hoch oben auf einer Kinderrutsche begrüßte der erst kürzlich in seinem Amt bestätigte Präsident der Großen Bensberger KG, Rainer Furth-Quernheim, das designierte Kinderdreigestirn der Kreisstadt für die nächste Session: Prinz Mika I. (Juzwik), Bauer Zion (Neftah) und Jungfrau Isabel (Rudel).

Die drei Kinder, die in Bergisch Gladbach-Gronau die dortige Gemeinschaftsgrundschule (GGS) besuchen, wollen mit ihrem jecken Gefolge bei den Jecken in der nächsten Session für mächtig Stimmung sorgen. „Und Corona die rote Karte zeigen“, wie der Pressesprecher der Großen Bensberger, Manfred Habrunner, betonte.

Alle drei Tollitäten machen Karate

Begleitet werden die drei Grundschüler, die übrigens alle drei Karate zu ihren Hobbys zählen auch in dieser Session wieder von ihrer Prinzenführerin Ivana Reuter.

Beim Grillfest der Großen Bensberger, bei dem die Karnevalsgesellschaft wegen der Corona-Einschränkungen laut Pressesprecher Habrunner „diesmal leider unter sich bleiben musste, kamen die drei Ehrengäste unterdessen bereits hervorragend an. „Wir wünschen diesem wunderbaren designierten Kinderdreigestirn und uns allen mit ihnen eine tolle Session 2021/2022“, so Habrunner nach dem Fest am Naturfreundehaus Hardt, bei dem es viel Klaaf und auch schon erste leise „Alaafs“ zu hören gab.

Zur Person der Kindertollitäten

Bauer Zion (Neftah) ist gebürtiger Bergisch Gladbacher, wird bald zehn Jahre alt, hat einen Zwillingsbruder (Isaiah) und einen älteren Bruder (Tyrone). Seine Hobbys sind Roller fahren und Karate, womit der Schutz seines Dreigestirns sichergestellt sein dürfte. Seine Lieblingsfächer sind Sport und Deutsch. Sein Lieblingsessen: Wikingertopf und Lasagne.



Er mag sein Lachen und findet böse Menschen doof. Auch das dürfte keine schlechte Voraussetzung für einen Bauern im Kinderdreigestirn sein.

Prinz Mika I.: Der gebürtige Bergisch Gladbacher ist neun Jahre alt und hat zwei Brüder (Nico und Noah). Als begeisterter Sportler macht er Karate und fährt Skateboard. In der Schule findet er Kunst und Sport gut und liebt Nudelauflauf. Sein Haustier ist ein weißes Kaninchen, und er sagt von sich, er sei sehr ordentlich und hält nichts von Streitereien.



Prinz Mika I. erzählt, dass sich das Kinderdreigestirn schon seit Geburt kennt und dass die Eltern untereinander befreundet sind – eine sehr gute Basis für die Session.

Jungfrau Isabel (Rudel) ist in Leverkusen geboren und neun Jahre alt. Ihre Schwester Celina ist zwölf Jahre alt. In der Schule mag Ihre Lieblichkeit am liebsten Englisch, isst – wie Prinz Mika I. – gerne Nudelauflauf und nennt als ihre Hobbys ebenfalls Karate und das Theater. Da sie auch gerne und viel redet – der Präsident der Großen Bensberger KG kam kaum zu Wort – steht einer fröhlichen Zeit mit dem Kinderdreigestirn auf den Bühnen der Kreisstadt damit ja ganz bestimmt nichts mehr im Wege.