Bergisch Gladbach – Eine 47-jährige Radfahrerin ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall mit einem Seat schwer verletzt worden.



Laut Polizei fuhr ein 27-jähriger Kölner mit dem Seat gegen 16.20 Uhr auf der Bensberger Straße in Richtung Bergisch Gladbach und wollte einen Lkw überholen, der vorhatte, nach links in die Hüttensstraße abzubiegen. Beim Überholen übersah der Autofahrer einen geparkten Wagen und musste nach rechts auf den Radweg ausweichen. In diesem Moment kam ihm dort eine 47-jährige Radfahrerin entgegen.



Bergisch Gladbach: E-Bike mitgeschleift

Sie stießen zusammen, die Radfahrerin stürzte auf die Straße und der Autofahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Er rutschte mit dem Seat nach links über die Mittelinsel bis zum Gehweg. Dabei schleifte er das E-Bike der 47-Jährigen mit. Zudem beschädigte er ein Schild.



Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus, der Autofahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden liegt bei mehr als 4000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Straße komplett gesperrt. Gegen den Autofahrer läuft nun eine Ermittlung wegen fahrlässiger Körperverletzung. (nip)