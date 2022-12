Burscheid-Paffenlöh – Schwer verletzt worden ist am frühen Sonntagmorgen um kurz vor 6 Uhr ein 25-jähriger Solinger in Burscheid-Paffenlöh. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann nach einem Discobesuch, bei dem er offensichtlich zu viel Alkohol konsumiert hatte, auf die Straße Paffenlöh gesprungen – ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 19-jähriger Autofahrer aus Burscheid, der in dem Moment entlangfuhr, konnte trotz Notbremsung nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem 25-Jährigen.



Der Solinger wurde dabei schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Zudem wurde ihm laut Polizei aufgrund seines „verkehrsgefährdenden Handelns“ eine Blutprobe entnommen. Die Umstände dieses Unfalls ermittelt die Polizei noch. Der Autofahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. (aga)