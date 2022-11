Corona-Vorkehrungen Stadt schließt ihre Einrichtungen

Das Leichlinger Rathaus Am Büscherhof.

Leichlingen – Wenn von Montag an alle Schulen und Kindertagesstätten schließen, will die Stadtverwaltung Leichlingen versuchen, eine Notfall-Betreuung für Kinder zu organisieren, die dann unversorgt sind. Zumindest bis Dienstag wird eine Betreuung in den Schulen noch gewährleistet sein.



Für Kinder, deren Eltern in bestimmten Berufsgruppen tätig und unverzichtbar sind – Rettungsdienste, Polizei, Notdienste in Versorgungseinrichtungen – kann es danach eine weitere Betreuung geben, wenn der Arbeitgeber diese Notwendigkeit bestätigt. Formulare dafür sind auf der städtischen Homepage zu finden.

In den weiterführenden Schulen werden die Prüfungen der Abschlussjahrgänge sichergestellt. Alle städtischen Einrichtungen – Stadtbücherei, Musikschule, Jugendzentrum und Hallenbad – bleiben bis auf weiteres geschlossen.

Um auch im Rathaus das Ansteckungsrisiko zu reduzieren, bittet die Stadtverwaltung Leichlingen ihre Bürgerinnen und Bürger, vermehrt die Möglichkeit einer Terminvereinbarung zu nutzten. Der Aufenthalt im Wartebereich des Bürgerbüros soll so kurz und kontaktarm wie möglich gehalten werden. Aus diesem Grund wird das Bürgerbüro auf Terminvereinbarung umgestellt. Dies ist über die Online-Terminvereinbarung sowie unter ☎ 02175/ 992-200 möglich. Aufgrund der hohen Nachfrage wird gebeten, bei Start des Anrufbeantworters eine Telefonnummer mit einer Rückrufbitte zu hinterlassen.



Bürgerinnen und Bürger, die ohne vorherige Kontaktaufnahme vorsprechen, bekommen an der Infotheke keine Wartemarke, sondern einen Termin, zu dem sie dann wiederkommen können. (red)

