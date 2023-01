Rhein-Berg-Kreis – Der tägliche Stau vom Bergischen in Richtung Köln, die Schaffung von erschwinglichem Wohnraum nicht nur für junge Familien und die Sorge um Naturschutzgebiete, die nicht erst seit der Corona-Zeit einem großen Druck von Erholungssuchenden ausgesetzt sind – es gibt zahlreiche Themen, um die sich der rheinisch-bergische Kreistag, der am 13. September gewählt wird, in den kommenden fünf Jahren zu kümmern hat. Ein neuer Landrat wird zwar erst wieder 2025 gewählt, weil Amtsinhaber Stephan Santelmann (CDU) noch bis dahin gewählt ist, gleichwohl entscheidet die Kreistagswahl am 13. September über die politische Ausrichtung der Kreispolitik in den kommenden fünf Jahren.

Wo die einzelnen Parteien, die kreisweit zur Wahl antreten (Zwei weitere Wählervereinigung treten jeweils lediglich in einer Kommune im Norden des Rheinisch-Bergischen Kreises an: das Bündnis für Burscheid sowie die Bürgerliste Witzhelden Leichlingen.), ihre Schwerpunkte setzen, darüber haben Redaktionsleiter Guido Wagner von „Kölner Stadt-Anzeiger“ und Bergischer Landeszeitung sowie Sascha Wandhöfer von Radio Berg für den Wahlcheck-Podcast mit den Spitzenkandidaten der Parteien gesprochen.



Wie sich Uwe Pakendorf (CDU), Gerhard Zorn (SPD), Ursula Ehren (Bündnis 90/Die Grünen), Michael Becker (FDP), Vera Lorenz (Die Linke) Werner Conrad (Freie Wähler) und Jörg Feller (AfD) positionieren, wie sie dem Verkehrsproblem Herr werden wollen und wer vielleicht auch auf eine Seilbahnverbindung setzt, das gibt’s hier im Podcast zu hören. (wg)



