Diebstahl in der Luisenstraße Einbrecher schlagen Wand zum Nachbarn ein

Burscheid – Dass Einbrecher Wände einreißen, um an Beute zu kommen, geschieht auch nicht alle Tage. In Burscheid ist es passiert. Unbekannte Täter sind in zwei Doppelhaushälften in der Luisenhöhe eingedrungen und haben dabei mit brachialer Gewalt in einem Baustellenbereich ein Loch in eine Zwischenwand getreten, um in das Nachbargebäude zu gelangen.

Nach Angaben der Polizei geschah die Tat am Mittwoch in der Zeit zwischen 6.40 und 18.40 Uhr. Die Täter kletterten über eine Leiter ins Obergeschoss der Doppelhaushälfte hoch und hebelten dort ein Fenster auf.

Wohnung war eine Baustelle

Eingestiegen, werden sie verdutzt gewesen sein, denn sie befanden sich in einer komplett leergeräumten Wohnung, die gerade saniert wird.

Daraufhin schlugen die Unbekannten eine Rigipswand ein, um in das Nachbarhaus zu gelangen. Hier durchwühlten sie Schränke und Schubladen nach Wertsachen. Sie erbeuteten Schmuck, Bargeld und eine Münzsammlung und konnten damit unerkannt entkommen.

Hinweise von Zeugen, die die Täter oder ihre Flucht beobachtet haben, nimmt die Kreispolizei unter ☎ 02202 / 2050 entgegen. (hgb)