E-Auto zum Ausleihen Das müssen Kunden über Wupsi-Carsharing in Leichlingen wissen

Leichlingen – Wer in Leichlingen ein Auto braucht, aber kein eigenes besitzt oder unterhalten möchte, kann seit Freitag ein neues Carsharing-Angebot nutzen. Die Wupsi bietet ab sofort ein WupsiCar, einen elektrisch betriebenen Peugeot 208, zum Ausleihen an.

Rhein-Berg: 13 E-Autos sind verfügbar

Die Mobilstation des Rheinisch-Bergischen Kreises, an der das Leihauto künftig bereitsteht, ist eine von insgesamt 19 Stück im Kreisgebiet. Je nach Standort gibt es dort gesicherte Fahrradboxen, Park+Ride-Anlagen, Elektrotankstellen, Leih-Pedelecs, Bus- und Bahnstationen – und eben Carsharing. Letzteres wird perspektivisch Teil von 13 Mobilstationen, bei zehn ist der Betrieb bereits gestartet, auch in Burscheid. Im Februar waren die ersten Carsharing-Fahrzeuge zur Nutzung im Kreis freigegeben worden.

Nun also auch in Leichlingen. Bürgermeister Frank Steffes und Wupsi-Prokurist Frank Nettesheim weihten die Carsharing-Station am Freitag ein. Sie befindet sich am Leichlinger Bahnho, in der Straße Am Bahnhof 31a. „Mit diesem Carsharing-Modell wollen die Stadt Leichlingen, die Wupsi und der Rheinisch-Bergische Kreis im Rahmen seines Mobilstationen-Projektes ein Zeichen für nachhaltiges und umweltbewusstes Handeln setzen“, sagte Bürgermeister Frank Steffes anlässlich des Startschusses. Ein solches Leihfahrzeug ermögliche den Verzicht mehrerer privater Autos. Damit würden nicht nur Stellflächen freigegeben, sondern letztlich auch Rohstoffe und Energie gespart. „Schließlich geht es darum, attraktive Angebote zu schaffen um den Umstieg auf andere Mobilitätsformen gemeinschaftlich forcieren zu können“, so Steffes.

WupsiCar-Stationen im Kreis

Bergisch Gladbach S-Bahnhof, Stationsstraße 3, noch nicht in Betrieb

Bergisch Gladbach Duckterath, Duckterather Busch/Damaschkestraße, noch nicht in Betrieb

Bergisch Gladbach Schildgen, Am Schild 23

Bergisch Gladbach Herkenrath Ball 14/Höhe Johanniterstraße

Bergisch Gladbach Bensberg, Schloßstraße, noch nicht in Betrieb

Burscheid Rathaus, Erwald-Sträßer-Weg 2-8

Kürten Rathaus, Karlheinz-Stockhausen-Platz/Am Belkaw Kundencenter

Odenthal Zentrum, Bergisch-Gladbacher-Straße 2

Bahnhof Leichlingen, Am Bahnhof 31a

Overath Bahnhof, An den Gärten 13

Rösrath Bahnhof, Hauptstraße 75

Rösrath Hoffnungsthal, Hauptstraße 246

Wermelskirchen Busbahnhof, Bahnhofstraße 6B

Die Reichweite des Elektro-Peugeot 208 soll bis zu 300 Kilometer betragen, teilt die Stadt Leichlingen mit. Wer das Auto ausleiht, kann es derweil nicht an anderen Mobilstationen zurückgeben, es muss stets zum Standort am Bahnhof zurückkehren. Nach der Nutzung müssen Fahrerinnen und Fahrer das Auto mit dem Ladekabel wieder an die Elektro-Tanksäule anschließen. So soll für weitere Leihfahrten die Reichweite gesichert werden.

Für VRS-Kunden ist es günstiger

Wer das Angebot wahrnehmen möchte, muss sich erst einmal registrieren. Das geht über die WupsiCar-App, auf der Webseite wupsicar.de oder in einem Wupsi-Kundencenter. Der Führerschein wird anschließend online oder im Kundencenter überprüft. Die Registrierung kostet einmalig zehn Euro, für VRS-Abokunden entfällt diese Gebühr.



Einmal registriert, werden Fahrten nach Stunden und Kilometern abgerechnet. Im Basistarif kostet eine Stunde fünf Euro, pro gefahrenem Kilometer werden weitere 21 Cent abgerechnet. Im Aktiv-Tarif wird eine monatliche Grundgebühr von acht Euro entrichtet, dann kostet eine Stunde noch vier Euro, ein Kilometer noch 17 Cent. VRS-Abokunden erhalten wiederum bei jeder Buchung zehn Prozent Rabatt auf den Stundentarif. Das Auto kann für geplante Fahrten vorab reserviert werden, ist es gerade verfügbar, kann es auch spontan gebucht werden.

In Leverkusen hat die Wupsi das Carsharing bereits mit Mazda-Fahrzeugen etabliert, die Initiative im Rheinisch-Bergischen Kreis folgt derweil dem Plan des Verkehrsunternehmens, nicht nur urbane Räume besser anzubinden. „Es ist wichtig, solche Projekte nicht nur in dicht besiedelten Metropolen anzubieten, sondern auch in ländlicheren Regionen, wo die Menschen noch mehr auf das Auto angewiesen sind“, sagte Wupsi-Mann Frank Nettesheim. In Leichlingen sei der Bahnhof als Standort gewählt worden, um so auch eine Verbindung zum Schienenverkehr zu schaffen.