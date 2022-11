Kirchen in Burscheid  Seelsorger und Ehrenamtliche am Telefon

Burscheid – Es sind viele, die helfen wollen, noch zu wenige, die Hilfe in Anspruch nehmen. Das erfahren die Kirchen in Burscheid und Hilgen derzeit.

Anrufen kann jeder

Die Hilgener Pfarrerin Annerose Frickenschmidt will Menschen aller Konfessionen ermutigen, zum Telefon zu greifen oder über die neuen Medien Kontakt zu ihr und ihren Kollegen aufzunehmen. Sie wollen ganz unverbindlich ein offenes Ohr schenken.

Gefährdete Existenzen

„Wir befinden uns in einer düsteren Zeit, in der uns die Entwicklungen überrollen und wir kaum Zeit haben, wirklich zu begreifen, was geschieht. Immer mehr Menschen erkranken, viele sterben, Existenzen sind gefährdet, die Möglichkeiten sozialer Kontakte müssen immer weiter eingeschränkt werden. Wir sind verunsichert, haben Angst, resignieren, sind wütend. Einzelne werden auch aggressiv. Letztlich sind auch die unsinnigen Hamsterkäufe ein Zeichen großer Hilflosigkeit und Kontaktarmut. Umso wichtiger ist es, auf ungewohnte Weise Kontaktmöglichkeiten zu schaffen, Solidarität zu üben, einander nicht einfach der Isolation und der damit verbundenen massiven Probleme zu überlassen“, so Frickenschmidt.

Auch für schlichte Bedürfnisse ansprechbar

"Viele Menschen tun sich allerdings schwer, selbst aktiv anzurufen, weil sie ihre Probleme und Sorgen angesichts der Weltlage für zu klein halten. Wir sind ausdrücklich auch für das schlichte Bedürfnis ansprechbar, mit jemanden zu reden, um sich nicht so allein zu fühlen. Auch dann, wenn es keine konkreten Sorgen oder Fragen gibt, sind wir für da", so Frickenschmidt.

Ökumenische Telefonliste

Telefonisch sind die Pfarrer Katrin Friedel, (☎ 02174 / 74 92 56), Annerose Frickenschmidt, (☎02174 / 76 90 66), Matthias Pausch, (☎ 02174 / 85 33), Kantorin Silke Hamburger(☎ 02174 / 78 95 62) und Jugendleiterin Anke Theron-Schirmer (☎ 0157 88 504 111) zu erreichen. Darüber hinaus:

Seelsorgereferat des ev. Kirchenkreises Leverkusen werktags von 9 bis 12 Uhr, ☎ 02174 - 89 66-161 für Seelsorgesuchende und Beratungen erreichbar.

Katholischer Seelsorgebereich Wermelskirchen/Burscheid

Pfarrer Michael Knab, ☎ 02196 / 6380

Diakon Reimund Scheurer, ☎ 02174 8471 oder 3079 433

Kaplan Christian Figura, ☎ 02196 / 88 45 313

Pastoralreferent Benjamin Floer, ☎ 02196 88 72 023

Evangelische Kirchengemeinde Hilgen/Neuenhaus

Pfarrer Traugott Schuller, ☎ 02196 / 2745

Freikirchliche evangelische Gemeinde Burscheid

Lukas Schülbe, ☎ 0178 / 202 90 28

Freie evangelische Gemeinde Hilgen

Jürgen Krug (17-21 Uhr) 02174-63747

Birgit Hensel (17-21 Uhr) 01522-7939239

Sabine Wischnat (9 Uhr bs 12 Uhr) 01573 4223610. (JAN)