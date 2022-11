Eine Schonung in Kürten-Dürscheid hat gebrannt.

Kürten – Geht ein Feuerteufel in der Gemeinde Kürten um? Keine 24 Stunden nachdem nördlich von Kürten-Dürscheid gleichzeitig zwei Stapel (Polter) von gefällten Baumstämmen in Flammen aufgegangen sind, hat es im Süden von Kürten-Dürscheid wieder gebrannt.

Es war der zweite Brand innerhalb von 24 Stunden in Dürscheid. Copyright: Feuerwehr Kürten

Am Montagmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde zu einem Brand in einer Fichtenschonung zwischen Oberbörsch und dem Dürschtal südlich von Dürscheid gerufen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte auch hier verhindert werden, dass sich der Brand in den angrenzenden Wald ausbreitete.

Rhein-Berg-Polizei ermittelt

Nach Informationen dieser Zeitung ist aber auch hier die Polizei hinzugezogen und ermittelt. Die Brandermittler werden nun nicht nur die Ursache des Feuers zu ermitteln haben, sondern auch eine mögliche Verbindung zwischen beiden Bränden untersuchen. Mit ersten Ergebnissen der Ermittler wird nicht vor Dienstag gerechnet.

Das könnte Sie auch interessieren:

Matratze in Flammen Anzeige Technischer Defekt im Bett – Bensberger Rentnerehepaar gerettet von Guido Wagner

Müllberg geht in Flammen auf Anzeige Brand in Gladbacher Gewerbegebiet von Guido Wagner

Den Brand in der Schonung hatten die 58 Einsatzkräfte der Feuerwehr unterdessen unter Leitung von Stefan Landwehr, dem Leiter der Kürtener Feuerwehr, sowie seinem Stellvertreter Harald Theisen rasch unter Kontrolle. Gegen 15.30 Uhr war der Einsatz beendet.