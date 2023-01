Kürten – Durch den Umzug des Jugendzentrums nach Kürten-Mitte steht aktuell ein Teilbereich der „Alten Schule“ in Kürten-Eichhof leer. Die andere Hälfte wird von der Musikschule Kürten genutzt. Nach einem offenen Brief von Musikschülern, Lehrenden und den Eltern der minderjährigen Musikschüler an Bürgermeister Willi Heider (parteilos) und an die Ratsfraktionen hofft der Vereinsvorsitzende Jürgen Brückers nach wie vor auf eine Übernahme des kompletten Gebäudes durch die Kultureinrichtung.



Es sei wichtig gewesen, die Bedeutung des Gebäudes für die Arbeit der Musikschule zu betonen. Mit der Übernahme des nun leerstehenden Flügels hofft die Musikschule auf eine Stärkung ihrer seit vielen Jahrzehnten in der Gemeinde verwurzelten Arbeit. Brückers setzt darauf, dass der gemeinsame Aufruf die Bedeutung von Musikschule und Alter Schule Eichhof unterstrichen habe.



Anthroposophische Architektur und alte Möbel

Auch einen Ort der Kultur für die Gemeinde beziehungsweise ein Dorfzentrum für die Eichhofer Bürger könne man sich vorstellen, so Brückers. Die als anthroposophisch beschriebene Architektur mit vielen geschwungenen Bögen und dem teilweise noch vorhandenen Inventar der 1950er-Jahre machten das Gebäude besonders.

In einer Pressemitteilung hat sich auch Sebastian Weirauch, Ratsmitglied der AfD in Kürten, für den Erhalt des ehemaligen Schulgebäudes eingesetzt. Der Bauzustand sei solide, herausragend das Glasschliffbildnis des heiligen Christophorus. Auch als Identifikationsort für die Eichhofer könne das Gebäude dienen und nach einer Sanierung „echtes Juwel“ sein. (cbt)