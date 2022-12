Kürten – Jedem Tierchen sein Pläsierchen, jedem Ort seine Zahlen. In loser Folge stellen wir Kommunen im Rheinisch-Bergischen Kreis vor. Kürten hat 20.402 Einwohner (Stand: November 2019) und eine Fläche von 67,5 Quadratkilometern.



Der Klangkünstler und Komponist Neuer Musik, Karlheinz Stockhausen. Copyright: picture-alliance / dpa/dpaweb

370 Werke komponierte Karlheinz Stockhausen, die meisten entstanden in Kürten. Von 1965 bis zu seinem Tod 2007 lebte Karlheinz Stockhausen im Kürtener Weiler Kettenberg, in einem von Architekt Erich Schneider-Wessling entworfenen Haus.

Kunstrasen auf dem Kürtener Sportplatz Copyright: Christopher Arlinghaus

6400 Quadratmeter misst seit der Sanierung 2010 der Sportplatz in Kürten, also 64 mal 100 Meter.

Kürtens Bürgermeister Willi Heider im Interview Copyright: Christopher Arlinghaus

71 Prozent der Stimmen holte im Herbst 2020 der parteilose Willi Heider bei der Bürgermeisterwahl – exakt 71,46 Prozent. Seit 2014 ist Heider Bürgermeister.

Kürtener Schriften Copyright: Geschichtsverein Kürten

Zwölf Ausgaben seiner „Kürtener Schriften“ hat der Kürtener Geschichtsverein bislang herausgegeben. Alle zwei Jahre erscheint ein neues Heft; das aktuelle behandelt die Initiative Fluchtpunkt Kürten, den nie verwirklichten Bahnbau von Bergisch Gladbach nach Kürten und die Geschichte der Jugendherberge.

Eines der Wegekreuze in Kürten Copyright: Christopher Arlinghaus

137 Wegekreuze gibt es in Kürten. Fast an jeder Ecke ist eines zu finden, der Kürtener Heimatforscher Werner Lüghausen hat sie vor Jahren alle gezählt. Die Wegekreuze sind Symbol der Frömmigkeit, die seit Jahrhunderten in Kürten gepflegt wurde und gepflegt wird.

Tasten einer Trompete Copyright: Christopher Arlinghaus

58 Männer und Frauen musizieren beim Musikverein Kürten im Großen Orchester. Weitere Musikvereine und Blasorchester gibt es außerdem auch in Dürscheid, Olpe und Offermannsheide. Der Musikverein Kürten hat Wurzeln, die bis ins Jahr 1847 zurückreichen.

Victoria Schmidt und Carsten Oberbörsch, das Königspaar 2019 Copyright: Meyer/Schützen Dürscheid

Vier Schützenbruderschaften halten in der Gemeinde Kürzten das Brauchtum hoch, in Dürscheid, Biesfeld, Olpe und Offermannsheide. Im Bild: das Dürscheider Königspaar 2019, Carsten Oberbörsch und Victoria Schmidt.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Biesfelder Dorflauf in 2019 Copyright: Claus Boelen-Theile

16 kommt 2022: Die 16. Auflage des Internationalen Biesfelder Dorflaufs wird im Mai 2022 ausgetragen. 2020 und 2021 fielen die Läufe wegen Corona aus. Ausrichter ist der Verein Union Biesfeld Triathlon, hervorgegangen aus Union Blau-Weiß Biesfeld/Offermannsheide. Für 2022 planen die Organisatoren Dirk Zager und Andreas Spanel eine Laufstrecke durch das Neubaugebiet Biesfeld-West. In den 1990er-Jahren richtete der VfB Kürten auch einen Lauf aus, den Kürtener Volkslauf.

Die evangelische Kirche in Biesfeld Copyright: Claus Boelen-Theile

Neun Kirchen gibt es Kürten, drei evangelische und sechs katholische Kirchen. Kirchen gibt es in Kürten-Ort (katholisch), in Biesfeld (katholisch und evangelisch, Foto), Bechen (katholisch und evangelisch), Olpe (katholisch), Delling (evangelisch) sowie in Ortsteil Offermannsheide (katholisch).

Die Etagenaufstockung der Gesamtschule Kürten Copyright: Anton Luhr

63 Mio. Euro kosten schätzungsweise Sanierung und Erweiterung der Gesamtschule Kürten, geplant von 2022 bis 2027. Der Baustart soll im Mai 2022 sein, zunächst mit Sanierung der Sülztalhalle und Abbruch und Neubau der Gymnastikhalle. Gebäudeteile gehen auf die Hubert-Berger-Hauptschule der 70er zurück.

Jakob Holl (Archivbild) Copyright: Fremdfoto-privat

702 Mitarbeitende hat das Heilpädagogisch-Therapeutische Zentrum Gute Hand in Kürten-Biesfeld, der größte Arbeitgeber der Gemeinde. Träger ist die katholische Stiftung Die Gute Hand, im Jahr 1961 von Pfarrer Jakob Holl gegründet.

Kürtens Feuerwehrleute nach ihrer Prüfung Copyright: Feuerwehr Kürten

172 Männer und Frauen sorgen bei der Kürtener Feuerwehr dafür, dass es bei Bränden und Unfällen Hilfe gibt. Außerdem gibt es eine Jugendabteilung und die Ehrenabteilung der älteren Mitglieder. Wehrleiter ist Stefan Landwehr. Gerätehäuser liegen in Kürten, Olpe, Dürscheid, Biesfeld und Bechen.

Der Kirchturm der Pfarrkirche Johann Baptist Copyright: Bernd Hoffmann

1308 findet sich Kürten – curtine – erstmals in einer Urkunde, im Abgabenverzeichnis liber valoris: Kürten ist 713 Jahre alt. Siedlungskern ist die Kirche St. Johann Baptist (Foto) in Kürten, heute zu St. Marien Kürten.

Die Kürtener Jugendherberge 2007 kurz vor dem Abriss Copyright: Claus Boelen-Theile

Die Jugendherberge in Kürten hatte 90 Betten. Im Herbst 1989 wurde sie geschlossen, im Jahr 2007 abgebrochen. Seitdem liegt die Freifläche brach. Errichtet hatte das Gebäude der damalige Kreis Wipperfürth Ende der 1920-er Jahre als Wohlfahrtshaus. Bald danach übernahm das Deutsche Jugendherbergswerk.

Die Erweiterung für das Kürtener Jugendheim Copyright: Anton Luhr

Fünf Stunden wird das neue Kürtener Jugendzentrum an der Bergstraße künftig dienstags bis samstags geöffnet sein, von 16 bis 21 Uhr. Für rund eine Million Euro entsteht derzeit ein Anbau an das bestehende Jugendheim. Die Katholische Jugendagentur mit ihrer Leiterin Carina Zogbaum zieht in diesem Monat mit ihrem Jugendzentrum von Kürten-Eichhof in den Zentralort Kürten um.



Das Dach der Maternuskapelle in Bechen Copyright: Klaus Daub

192 Jahre alt ist mindestens die St.-Maternus-Kapelle (Foto) in Bechen. Im Jahr 1729 wurde sie erstmals urkundlich erwähnt. Weitere Kapellen gibt es in Spitze (St. Jakobus), Weiden (St. Anna), Biesenbach (St. Andreas), Olpe (Kreuzkapelle) und Biesfeld (in der Pfarrkirche) sowie im Kinderdorf Biesfeld (St. Adelheid).

Der Bergische Panoramasteig Copyright: Guido Wagner

18 Kilometer lang ist die dritte Etappe des Fernwanderwegs Bergischen Panoramasteig, die von Kürten-Biesfeld nach Wermelskirchen-Dhünn. Berühmt ist insbesondere die Stelle oberhalb von Biesfeld, die einen fantastischen weiten Ausbllick bis zum Kölner Dom gewährt. Bei Einheimischen wird diese Stelle daher gern auch als „Domblick“ bezeichnet.

Die S-Bahn Linie 11 bei Duckterath Copyright: Anton Luhr

56 Minuten braucht im günstigsten Fall, wer mit Bus und Bahn vom Kölner Hauptbahnhof nach Kürten fährt. Nach Bechen sind es von Köln 49 Minuten. In Bergisch Gladbach muss immer umgestiegen werden, und zwar in die S-Bahn-Linie 11.