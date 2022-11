Kürten – Ein kleineres Wohnbaugebiet könnte in Kürten an der ehemaligen Jugendherberge entstehen. Erste Gedanken dazu seien im Aufsichtsrat der Erschließungsgesellschaft ausgetauscht worden, berichtet Geschäftsführer Willi Hembach. „Wir stehen aber erst ganz am Anfang der Planungen.“

Erschließung des Wohngebiets ist entscheidende Hürde

Vor über einem Jahrzehnt sei über die Erschließungsgesellschaft der Bebauungsplan „Wohnen im Park“ entwickelt worden, an ihn könnte sich das Bauprojekt anlehnen. Das Areal liegt zentral im Hauptort Kürten und doch etwas versteckt, es ist über einen kleinen Stichweg von der Straße Am Wiedenhof aus erreichbar. Seinerzeit sei das Projekt wegen der schwierigen Topographie des Geländes nicht weiter verwirklicht worden, sagt Hembach. Gelinge die Erschließung für das Wohngebiet, sei eine entscheidende Hürde genommen.

Bereits 2019 hatte die kommunale Gesellschaft die Pläne für das Gelände „Jugendherberge“ geprüft, nun werden sie nach Aussage des Geschäftsführers konkreter. Die Fläche liegt seit Abbruch der Jugendherberge 2007 brach, in der Vergangenheit waren auch Ideen für ein Seniorenzentrum diskutiert worden. In diese Richtung werde es aber nicht gehen, sagt Hembach. Aufgrund der Lage würde sich am ehesten der Ausbau einer Erschließung über den Wiedenhof und die Bergstraße anbieten, sagt er.

Versuche, den Hang hinunter zur Wipperfürther Straße für eine Anbindung zu nutzen, hatte es ebenfalls in der Vergangenheit gegeben, sie waren aber verworfen worden. Die Jugendherberge war zunächst als Wohlfahrtshaus des damaligen Kreises Wipperfürth entstanden und galt lange Zeit als eine der Hauptattraktionen der Gemeinde, neben dem Strandbad.

Die Erschließungsgesellschaft hatte zuletzt das Projekt am Winterberg in Dürscheid erfolgreich realisiert, die Baugrundstücke waren innerhalb kurzer Zeit verkauft. Zurzeit wird ein Baugebiet zwischen Kürten-Ort und Kürten-Busch an der Bergstraße entwickelt, genannt „Auf der Brache“. In der ersten Jahreshälfte 2021 soll der Bebauungsplan rechtskräftig werden, im Herbst die ersten Bagger rollen.