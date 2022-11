Leichlingen – Zu Beginn des neuen Schuljahres haben der Schulverein Witzhelden und Bürgermeister Frank Steffes im gesamten Stadtgebiet Banner mit der Aufschrift „Augen auf und Tempo runter – für die Kinder in unserer Stadt“ aufhängen lassen.

So sollen Autofahrer in der kommenden, für die Schülerinnen und Schüler aufregenden Zeit sensibilisiert und um Rücksicht im Straßenverkehr gebeten werden. „Besonders zum Schulstart ist es wichtig, dass wir die Kleinsten unserer Gesellschaft im Blick haben und aufeinander Rücksicht nehmen“, sagt Steffes.

Schulbusse von Sperrung der L359 betroffen

Die Schulbusse der Linien 14 und 16 fahren in den kommenden Tagen Umwege. Auch sie sind von der Sperrung der L359 zwischen Grünscheid und Flamerscheid betroffen. Nach Angaben von Straßen NRW soll die Sanierung und damit einhergehende Sperrung noch bis September andauern. Das städtische Schulamt hat die Schulen bereits darüber informiert. Sie sollen diese Informationen an die Eltern weiter geben.

Die Linie 14 startet abweichend an der Schulbushaltestelle „Schulweg“, gegenüber dem Eingang der GGS Witzhelden. Von dort biegt der Bus nach links auf die Solinger Straße ab. Die nächste Haltstelle ist der „Busbahnhof Witzhelden“. Weiter geht es nach rechts auf die L294. Nicht angefahren werden die Haltestellen „Richtershof“, „Krähwinkel“ und „Metzholz“. Sie werden von der Linie 13 bedient.

Einfahrt nach Unterbüscherhof nicht möglich

In Metzholz biegt der Bus nach rechts ab, in die Straße Holzerhof. Da ein Einbiegen in die Ortschaft Unterbüscherhof aufgrund der Größe des Busses nicht möglich ist, wird in der Senke an der Straße Holzerhof eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Ab dort nimmt der Bus den ursprünglichen Linienverlauf auf.

Die Rückfahrt erfolgt dann in umgekehrter Reihenfolge. Auch an der gewohnten Haltestelle „Unterbüscherhof“ kann dann ausgestiegen werden. Anschließend geht es über Metzholz die Hauptstraße entlang bis nach Witzhelden.

Hier biegt der Bus nach links in den Schulweg ein, wo er die Schulbushaltestelle „Schulweg“ ansteuert. Er verlässt den Schulweg, biegt nach links auf die Solinger Straße und fährt zum „Busbahnhof Witzhelden“, wo die Linie schließlich endet.

Der Schulbus der Linie 16 sammelt alle Schülerinnen und Schüler an bekannten Haltestellen ein, fährt jedoch in der Ortsmitte Witzhelden nicht zur Haltestelle „Flamerscheid“, sondern biegt in den Schulweg ein. Die Kinder verlassen den Bus an der Schulbushaltestelle „Schulweg“.