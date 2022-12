Leichlingen-Witzhelden Erster Schultag im Bürgerbüro

Leichlingen-Witzhelden – Heute ist die Premiere: Um 8 Uhr öffnet am Samstag, 12. Oktober, zum ersten Mal das Witzheldener Bürgerbüro der Stadtverwaltung an seinem neuen Standort in der Grundschule. Die Dependance des Rathauses ist im Erdgeschoss am Schulweg künftig samstags vormittags für fünf Stunden in Betrieb. Zwei Mitarbeiterinnen bedienen die Besucher in einem mit neuen PCs und Erfassungsgeräten ausgestatteten Raum der Schule, der unter der Woche weiterhin von der Schule genutzt wird, unter anderem als Besprechungsraum für Elterngespräche. Der Zugang ist für Bürgerinnen und Bürger samstags sowohl vom Schulhof aus als auch von der Rückseite an der Straße Am Wasserturm aus möglich. Beide Parkplätze sind für Besucher während der Sprechzeiten geöffnet.

Die Verwaltungsnebenstelle musste wie berichtet umziehen, weil es in der von der Stadt dafür bisher mitbenutzten VR-Bank an der Solinger Straße zeitlich und personell keine Möglichkeit mehr gab, den Bürgerservice aufrechtzuerhalten. Zuletzt hatte das Bürgerbüro dort nur noch dienstags von 14 bis 16 Uhr Sprechzeiten. Mit der Samstagsöffnung erweitert die Verwaltung ihren Service nun für alle Berufstätige um ein attraktives Angebot, das auch Bürger aus der Stadtmitte nutzen können. Dafür sind die Dienststunden des siebenköpfigen Bürgerbüro-Teams im Umfang einer Vollzeitstelle ausgeweitet worden.

Erledigt werden können in Witzhelden alle Melde-, Pass- und Ausweis-Anliegen, aber keine Kfz-Angelegenheiten. Einen Foto-Automaten wie im Rathaus gibt es nicht.

ÖFFNUNGSZEITEN

Das Bürgerbüro in Witzhelden befindet sich in der Grundschule, Schulweg 45, ? 02175 / 99 22 03, und hat an folgenden Samstagen jeweils von 8 bis 13 Uhr geöffnet: 12. und 26. Oktober, 9. und 23. November, 7. und 14. Dezember. Ab 2020 soll es jeden Samstag besetzt sein. Online-Terminvereinbarungen wie im Rathaus sind nicht möglich. Die E-Mail-Adresse:

buergerbuero@leichlingen.de