Leichlingen-Witzhelden Glasfasernetz wird wohl doch gebaut

Leichlingen-Witzhelden – Die gewünschte Vorvermarktungsquote von 600 Verträgen ist zwar auch in der verlängerten Anmeldefrist nicht ganz erreicht worden. Bis Donnerstag haben in Witzhelden nach unbestätigten Angaben wohl nur etwa 560 Interessenten ihr Interesse an einem Glasfaser-Anschluss bekundet. Aber das Pilotprojekt zur Verlegung von Datenkabeln für schnelle Internetverbindungen auch im 5G-Standard soll daran nicht scheitern. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte, gibt es gute Chancen, dass das Netz im Höhendorf trotzdem gebaut wird – bis zu den Haustüren und für Kunden kostenlos.

Die magische Schwelle zur Rentabilität haben Internetversorger Novanetz und die Kapitalgeber Primevest Capital Partners wider Erwarten nur schwer geschafft. „Dennoch sehen der künftige Betreiber, die Investoren sowie die Stadt Leichlingen einem möglichen Ausbau positiv entgegen“, erklärte Bürgermeister Frank Steffes optimistisch. Die Geschäftspartner seien jetzt dabei, die Daten auszuwerten, mit ihrem Business-Plan abzugleichen und bei ihren Investoren die formale Baufreigabe für Witzhelden einzuholen. Eine endgültige Entscheidung soll Mitte nächster Woche fallen.

Fällt sie positiv aus, werde der Einstieg in ein stadtweites Netz in Witzhelden gebaut. Verträge würden bis zum Baustart weiterhin zu den Konditionen der Vorvermarktung angenommen. Die folgenden Vermarktungs-Gebiete in Leichlingen würden Anfang 2020 bekanntgegeben.

Geplant sei ein Ausbau in einer Art Wettbewerb: Die Gebiete, welche die Vorvermarktungsquote als erste erreichen, werden als erstes ausgebaut. Laut Steffes sei man zuversichtlich, auch in der Innenstadt die notwendigen Quoten zu erreichen und das gesamte Stadtgebiet im nächsten Jahr mit in die Vermarktung aufzunehmen. (hgb)