Leichlinger Karneval Mark und Tanja sind das neue Prinzenpaar

Emotionaler Kehraus mit vielen Tränen im Leichlinger Karnevalszelt.

Wer die Wahl der besten Wagen und Fußgruppen des Blütensamstagszugs gewonnen hat.

Warum die künftige Prinzessin Tanja I. vielen Jecken sehr bekannt vorkam.

Leichlingen – Die nächste Leichlinger Karneval-Session ist schon geritzt: Vor der traditionellen Nubbelverbrennung konnte am Dienstagabend bereits das neue Prinzenpaar präsentiert werden: Mark und Tanja Lützenkirchen werden das jecke Volk in der Session 2020/21 anführen. Auch ihr Motto haben sie sich schon ausgesucht. Es lautet "Gute Laune, Sonnenschein, hier wird es wie im Märchen sein" - eine Steilvorlage für sicher fantasievolle Kostümierungen und Mottowagen.

Die gute Nachricht, dass bereits frühzeitig Regenten parat stehen, verkündete Werner Fuchs, der Präsident der Vereinigung Leichlinger Karneval (VLK), beim traditionellen Kehraus im Partyzelt am Rathaus - voller Freude, dass es erneut gelungen ist, schon Nachfolger für das scheidende Prinzenpaar gefunden zu haben. Matthias I. Clemen und Ann-Kathrin I. Witprächtiger wurden mitsamt Kinderprinz Jannik I. mit frenetischem Beifall für ihren Einsatz verabschiedet. Eine solch emotionale und lange Show, bei der viele Tränen flossen, gab es im Leichlinger Karnevalszelt wohl noch nie.

Auch ihre Nachfolger stammen aus der KG Blütenstädter. Und als die designierte Prinzessin Tanja I. auf die Bühne geholt wurde, rieben sich manche verwundert die Augen: Die stand doch schon einmal da oben? In der Tat: Bereits in der Session 2015/16 war Tanja Beckmann Prinzessin der Leichlinger Jecken. Damals mit Elvis I. in ihrer Rockabilly-Session. Sie weiß also ganz genau, was ab dem 11.11. auf sie zukommt an der Seite ihres neuen Ehemanns.

Mit Spannung erwarteten die Karnevalisten beim letzten Aufmarsch der Garden und Standartenträger im Zelt die Bekanntgabe der Sieger der Zug-Prämierung. Eine Jury hat die besten Teilnehmer des Blütensamstagszugs gewählt:

Bei den Fußgruppen gewannen die Kinder der Katholischen Grundschule Kirchstraße vor der DLRG und der KG Handballfründe.

Bei den Festwagen bekamen die Karnevalsfreunde Förster-Sons-Straße den ersten Preis vor dem Damenelferrat und der KG Pappnas & Familich.