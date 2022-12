Leichlinger Oktoberfest Blasmusik und Hofbräubier in der Balker Aue

Beim Fingerhakeln sind am Samstag im Leichlinger Oktoberfestzelt die Dirndl-Trägerinnen gefragt.

Leichlingen – Nach dem Obstmarkt steigt das Oktoberfest: Ein Zelt auf dem Ausstellungsgelände am Sportzentrum in der Balker Aue bleibt stehen, wird blau-weiß dekoriert und zur Arena für Dirndl und Lederhosen. Am Samstag, 12. Oktober, veranstaltet die heimische Event-Agentur Ischerland dort ihr nunmehr neuntes Leichlinger Oktoberfest.

Das Zelt wird voll sein, denn die Eintrittskarten sind schon nahezu ausverkauft. Knapp 600 Sitzplätze waren zu vergeben. Und zur Freude von Zeltwirt Rolf Ischerland lief der Vorverkauf in diesem Jahr noch besser als sonst. Das bajuwarische Brauchtum scheint sich auch im Bergischen immer mehr zu verwurzeln. Bei Elektro Clemen in der Brückenstraße 34, wo bis Donnerstag der Vorverkauf stattfindet, sind nur noch ganz wenige Restkarten übrig.

Showtanz-Auftritt

Aber Kurzentschlossene können mit etwas Glück am Samstag auch an der bis 21 Uhr geöffneten Abendkasse noch eine Karte ergattern und Einlass bekommen. Das Zelt auf dem Gelände an der Oskar-Erbslöh-Straße wird bereits um 16 Uhr mit Musik geöffnet. Eine Stunde später ist der Fassanstich mit Münchner Hofbräu.

Das könnte Sie auch interessieren:

Polizei muss ausrücken Anzeige Witzheldener feiern Erntedank im Dauerregen

Leichlinger Obstmarkt Anzeige Gäste aus Partnerstadt Henley haben Spaß bei Oldtimer-Rallye

Um 19 Uhr tritt die Leverkusener Showtanzgruppe Just4 Fun auf, die eine aktuelle Choreographie zum Thema „Baustelle Lev“ einstudiert hat. Blasmusik, Partyhits und Egerländer-Rock folgen anschließend mit der Kapelle „Fichtenklopper“, die den ganzen Abend lang für Stimmung sorgt. Neben bayrischen Spezialitäten aus der Küche sind Gewinnspiele Tradition im Balker Festzelt: Die Männer verrenken sich beim Biertischkraxeln und die Frauen messen beim Fingerhakeln ihre Kräfte.

Der runde Termin des zehnten Leichlinger Oktoberfestes steht jetzt schon fest: 10.10.2020.