Nach Corona-Pause Nachtbusse im Rhein-Berg-Kreis nehmen Betrieb wieder auf

Ab dem 2. Juli fahren die Nachtbusse wieder am Wochenende und vor Feiertagen.

Rhein-Berg – Ab dem Wochenende fahren in Rhein-Berg wieder die Nachtbuslinien, die der Kreis pandemiebedingt Anfang November vergangenen Jahres eingestellt hatte. Ab dem 2. Juli nehmen die Linien, die freitags und samstags sowie vor Feiertagen in den Nachtstunden verkehren, ihre Fahrt wieder auf, wie der Kreis am Dienstag mitteilt.

Die Nachtbusse der Linien N25 (Leverkusen – Hilgen), N41/42 (Bergisch Gladbach – Paffrath – Odenthal), N43 (Gladbach – Kürten) und N44 (Gladbach – Refrath) sowie N8 (Leichlingen – Witzhelden), N26 (Köln – Wermelskirchen), N45/46 (Gladbach – Herkenrath) und N47 (Bensberg – Marialinden) verkehrten dann wieder nach den regulären Fahrplänen. Der aktuell geltenden Corona-Schutzverordnung zufolge müssen Personen ab sechs Jahren in öffentlichen Verkehrsmitteln medizinische Masken (OP-Masken) beziehungsweise FFP2-Masken tragen. (wg)