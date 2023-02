Neue Konzert-Reihe "Livelingen" Hits von Queen und U2 im Stadtpark

Die Gruppe „Queen May Rock“ mit Sänger Michael Antony Austin eröffnet „Livelingen“ am Donnerstag.

Leichlingen – Musikfreunde können sich auf einen Konzertsommer im Stadtpark freuen: Das Team des „Grammo-Festivals“ stemmt eine neue Veranstaltungsreihe. „Livelingen“ heißt eine Serie von vier Rockkonzerten, die am Donnerstag dieser Woche mit einer Queen-Coverband beginnt.

Der Open-Air-Sommer auf dem Rasen am Busbahnhof ist eine Zugabe, kein Ersatz für das mehrtägige „Grammo-Festival“. Dieses musste am Pfingstwochenende wegen der Corona-Pandemie zwar abgesagt werden. Aber es soll nachgeholt werden. Wer dort auftritt, haben die Organisatoren um Joshua Rüber-Mers und Lea Mers noch nicht verraten. Aber einen Termin dafür gibt es schon: Das 13. „Grammo“ soll vom 3. bis 5. September stattfinden.

Vier Konzerte an Donnerstagen

Aber nun startet erst einmal „Livelingen“. Am 8. Juli treten „Queen May Rock“ auf, am 22. Juli das Kölner Mundart-Ensemble „ Kaschämm“, am 29. Juli die Rock- und Pop-Truppe „Mr. B. Fetch“ und am 12 August die U2-Coverband „U2fly“. Immer donnerstags also.

Die Festival-Becher gibt es im Leichlinger Bahnhofs-Kiosk zu kaufen. Copyright: Britta Berg

Weil die Corona-Pandemie anhält, ist der Zutritt mit Auflagen verbunden. „Stand jetzt dürfen wir 1000 getestete und unbegrenzt viele Geimpfte und Genesene in den Stadtpark lassen“, berichtet Joshua Mers: „Denkt also bitte an die jeweiligen Dokumente, da wir diese beim Einlass kontrollieren müssen“, so der Hinweis an die Zuschauer. Der Eintritt zu den vier Konzerten, die jeweils um 17 Uhr beginnen und bis 22 Uhr dauern können, ist frei. Stattdessen haben sich die Organisatoren ein anderes Finanzierungskonzept ausgedacht: Um auf dem Konzertgelände Getränke kaufen zu können, muss man sich einen der eigens für die neue Reihe produzierten „Livelingen“-Becher kaufen. Ihn sollte man sich aufbewahren, denn er kann danach noch für alle weiteren Veranstaltungen in diesem Jahr genutzt werden. Die Becher sind ab sofort im Kiosk „Bine's Büdchen“ am Leichlinger Bahnhof erhältlich und werden natürlich auch an den Konzertabenden im alten Stadtpark ausgegeben.

Die Premiere der neuen Reihe und das Ende der Corona-Konzertpause können Fans am Donnerstag mit „Radio Gaga“, „We will rock you“ und der „Bohemian Rhapsody“ feiern. Die rheinische Gruppe „Queen May Rock“ steht auf der Bühne. Die fünf Profimusiker gelten laut Mers als „eine der besten Queen-Tribute-Bands“ überhaupt und huldigen dem Repertoire der britischen Band um den charismatischen Freddie Mercury.