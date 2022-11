Notbetreuung in Burscheid Hilfe für Eltern in kritischen Infrastrukturen

Wie die Burscheider Stadtverwaltung mitteilt, hat das Ministerium für Schule und Bildung NRW (MSB) den zeitlichen Umfang der Notbetreuung für Kinder von Eltern ausgeweitet, die in kritischen Infrastrukturen beschäftigt sind, die dort unabkömmlich sind und eine Betreuung im privaten Umfeld nicht gewährleisten können.

Auch für Alleinerziehende

Bis einschließlich Sonntag, 19. April, ist die Notbetreuung so erweitert worden, dass bei Bedarf an allen Tagen der Woche, also auch samstags und sonntags sowie in den Osterferien, Betreuungskräfte zur Verfügung stehen. Ausgenommen ist der Zeitraum von Karfreitag bis Ostermontag. Einen Anspruch haben auch Alleinerziehende mit einer beruflichen Tätigkeit im Bereich kritischer Infrastrukturen.

Betreuung auch in den Osterferien

Wenn bereits eine Voranmeldung für die Notbetreuung vorliegt, erstreckt sich die Betreuung des Kindes/der Kinder auf den Zeitraum des Schulbetriebes, wie dieser an der jeweiligen Schule stattfinden würde. Dies schließt die Angebote des offenen Ganztags mit ein.

Liegt keine Anmeldung für die Notbetreuung vor und es ergibt sich für berufstätige Eltern in kritischen Infrastrukturen/Alleinerziehende ein „ad hoc-Bedarf“, steht hierfür ab Schulbeginn der jeweiligen Schule jeweils eine Lehrkraft auch samstags, sonntags und in den Osterferien jeden Tag kurz vor Ort, um eventuelle Kinder ad hoc aufzunehmen, erklärt die Verwaltung.

Fahrdienst im Kleinbus

Im weiteren Verlauf des Tages und für den Zeitraum des Schulbetriebes werden Eltern mit einem „ad hoc Bedarf“ durch Aushang am Schulgebäude über Telefonnummern der Schule informiert. Weitere Informationen zur Notbetreuung sind den Webseiten der Burscheider Grundschulen zu entnehmen. Das Burscheider Busunternehmen Latzel Reisen, das die Schülerbeförderung im Auftrag der Stadt Burscheid seit Jahren zuverlässig durchführt, stellt ganz unkonventionell in der Zeit der Notbetreuung den Fahrdienst mit einem Kleinbus sicher. Die Namen der berechtigten Fahrkinder sowie der Zeitpunkt der notwendigen Beförderung werden dem Busunternehmen von der Stadtverwaltung schriftlich mitgeteilt. (JAN)

www.montanusschule-burscheid.de

www.ggsdierath.de

www.ema-burscheid.de