Odenthal – Am 17. Februar war ein Wolf in Odenthal unterwegs. Nach Angaben des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW tappte er in den frühen Morgenstunden in eine aufgestellte Fotofalle. Das Tier habe sich wenige Minuten an einem dort liegenden Tierkadaver aufgehalten und von ihm gefressen.

Etwa eine halbe Stunde später sei der Wolf zurückgekehrt, dann aber verschwunden. Zum genauen Standort der Fotofalle machte das Landesamt keine Angaben. Der weitere Verbleib des Tieres sei unbekannt. Die Identität des Wolfes soll nun durch Genproben geklärt werden, die man an Tierkadavern genommen hat.

Erst im Dezember war das „Wolfverdachtsgebiet Oberbergisches Land“ ausgewiesen worden. Zu dem 902 Quadratkilometer großen Areal zählt auch der Süden von Rhein-Berg mit Overath und Teilen von Rösrath. Dort hatte ein Wolf 2016 zwei Ziegen getötet. (spe)