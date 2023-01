Odenthal – Die Alte Kaplanei soll endlich wachgeküsst werden. Seit Jahren liegt das Gebäude im Dornröschenschlaf. Mit seinen geschlossenen Fensterläden macht das alte, denkmalgeschützte Gebäude, das Teil des historischen Ensembles rund um die Kirche St. Pankratius ist, einen heruntergekommenen Eindruck. Die Voraussetzungen hier neues Leben einzuhauchen, sind trotzdem denkbar günstig: Mitten im Ort gelegen, könnten Haus und rückwärtiges Grundstück, das bisher nicht viel mehr als Parkplätze zu bieten hat, das Zentrum beleben.

Konzepte hierfür haben die Planungsbüros format 3, Virkus Projekt GmbH und BKR Aachen vorgelegt. Das Konsortium befasste sich im Rahmen des Forschungsvorhabens „Zukunft im Bestand – Entwicklungsperspektiven für historische Schlüsselgebäude“ mit der Alten Kaplanei, die offenbar als ein solches Schlüsselgebäude gilt. Jedenfalls hatte Odenthal 2020 mit dem ortsbildprägenden Bau als eines von sechs Objekten in Deutschland den Zuschlag für das Forschungsvorhaben des Bundesinnenministeriums erhalten.

Im Vorfeld hatten sich die politischen Vertreter mehrheitlich im Erdgeschoss eine multifunktionale Nutzung des Hauses mit Café/Bistro sowie Laden für regionale Produkte, im Obergeschoss ein Coworking Space (Büroarbeitsplätze und Konferenzräume mit entsprechender Infrastruktur zur Miete) vorstellen können. Daher legten die Planer nun drei entsprechende Varianten für das Gebäude vor, das der Gemeinde vor Jahren von der katholischen Kirche in Erbpacht überlassen worden war.

Verschiedene Gastronomiekonzepte wurden geprüft, „mit dem Ergebnis, dass ein Bistro-Konzept mit Vollkonzessionierung erfolgversprechend ist“, so die Verwaltung. Sie schlägt auch einen Glasanbau vor, um die Zahl der Sitzplätze im kleinen Café zu erhöhen, weil dies die „Rentabilitätschancen deutlich erhöhen“ würde.

Vor der Sommerpause stand die Politik diesem Vorschlag allerdings noch skeptisch gegenüber. Auch die Nutzung des Obergeschosses als sogenannte Coworking Space, das barrierefrei durch einen Aufzug erreichbar sein soll, könnte sich rechnen, glauben die Planer. Für weniger wirtschaftlich halten sie die FDP-Anregung, im Obergeschoss Wohnungen unterzubringen. Auch seien in diesem Fall Konflikte zwischen Mietern und Gastronomiebetreibern zu befürchten, besonders wenn Gäste auch draußen sitzen könnten.

