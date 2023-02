Rösrath – Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch in Rösrath den SB-Geldautomaten der Deutschen Bank im Geschäftshaus Hauptstraße 76 gesprengt. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen aber nicht an Bargeld.

Kurz vor 3 Uhr war ein Anwohner durch den laufenden Motor eines Audis aufgeweckt werden. Der Zeuge beobachtete den Vorgang und sah, wie zwei Männer in die SB-Zentrale gingen. Wenig später gab es einen lauten Knall, offenbar hatten die Täter ein explosives Gemisch gezündet.

Die Männer liefen anschließend aus dem Gebäude heraus, stiegen in das Fahrzeug und fuhren mit hoher Geschwindigkeit davon. Laut Polizei flüchteten sie über die Hauptstraße Richtung Sülztalplatz. Als wenig später Polizeibeamte eintrafen, war der Raum mit dem Geldautomaten verraucht. Der Automat war durch die Explosion stark beschädigt. Zeugen können sich bei der Polizei melden unter (02202) 20 50. (cbt)