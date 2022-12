Sportplatz Witzhelden Acht große Bäume und neue Sitzstufen

Leichlingen-Witzhelden – Viel grauer Beton, wenig Grün. Offensichtliche Müllcontainer statt überdachte Fahrradständer. Mehr zweckmäßig als einladend wird man auf dem Sportplatz in Witzhelden empfangen. Der Kunstrasenplatz ist modernisiert worden und auch das benachbarte DFB-Kleinspielfeld hat die Anlage am Scharweg in Flamerscheid vor einigen Jahren aufgewertet. Aber vor allem der Eingangsbereich macht mit seinen schiefen und stellenweise schon abgebrochenen Sitzstufen und den baumlosen Pflasterflächen einen sehr schlichten Eindruck.

Die abbröckelnden Sitzstufen werden erneuert. Copyright: Britta Berg

Das soll sich ändern: Die Stadtverwaltung will mehr als eine halbe Million Euro in die Renovierung der Anlage investieren. Den Bezirks- und Infrastrukturausschüssen des Rates liegt für die Sitzungen beider Gremien in der nächsten Woche eine Planung vor, die das Entree schöner, behindertengerechter, umweltfreundlicher und für Sportler und Besucher attraktiver machen soll.

560 000 Euro

Für die Sanierung sind im Etat 2021 560 000 Euro eingeplant. Bisher steht hinter dem Eingangstor nur ein einziger Baum. Folglich heizt sich der versiegelte Bereich im Sommer entsprechend auf. Nun sollen auf der Südseite des Fußballplatzes zwischen dem Garderobentrakt und der Turnhalle acht große Bäume gepflanzt werden. Die Wahl klimaresistenter Sorten, acht Quadratmeter große Pflanzbeete und Bewässerungsrinnen für Regenwasser sollen dafür sorgen, dass sie an dem Standort gute Bedingungen bekommen. Auch durch eine Erweiterung bestehender Grünflächen werden bei der Umgestaltung laut Verwaltung insgesamt 250 Quadratmeter entsiegelt, ohne dass die Nutzungen eingeschränkt würden.

Die abbröckelnden Sitzstufen im bei Fußballspielen besonders gefragten Bereich vor dem Vereinsheim werden komplett erneuert. Die auf 35 Metern verbleibende Treppenanlage soll 280 Stehplätze oder ca. 140 Sitzmöglichkeiten bieten.

Auf einer Länge von 25 Metern in Höhe der Weitsprunganlage sollen die Platten hingegen abgebrochen werden. Dort entsteht stattdessen eine Böschung mit Rasen, auf dem man bei Veranstaltungen im Sommer auch sitzen kann. Die Kfz-Zufahrt, das Kassenhäuschen und die jetzigen Parkplätze bleiben erhalten. Für Radfahrer wird ein neuer Unterstand für 55 Räder gebaut, davon 28 überdacht. Behindertenbeirat und Stadtsportverband sind an dem Entwurf beteiligt worden. Auf den Skizzen des Architekturbüros sind vor dem Vereinstrakt auch Biertische einer Außengastronomie und ein mobiler Verkaufsstand zu sehen.