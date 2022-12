Leichlingen – Lenn und Finn sind fünf und acht Jahre alt – und haben mit ihrer Hilfsaktion auf Facebook schon mächtig auf sich aufmerksam gemacht. Die beiden Leichlinger Jungen basteln Friedenstauben, innerhalb weniger Tage hat ihre Spendenaktion mehr als 1000 Euro eingebracht.

Die Userinnen und User: begeistert. „Was für eine wundervolle Idee! Ich ziehe meinen Hut vor so viel Einsatz, Hilfsbereitschaft und Mitgefühl“, schreibt eine Frau.

Kinder sparen Taschengeld

Mutter Marion Thomas ist ebenfalls mit der Resonanz zufrieden: „Ich bin dankbar für die vielen lieben Worte, die Finn und Lenn erreicht haben. Ich bin gerührt von den vielen kleinen Geschichten am Rande, den Kindern, die auch Teile ihres Taschengeldes gespendet haben, um einen Beitrag zu leisten und eine Friedenstaube an ihr Fenster hängen zu können“, schreibt sie. Und: „Ich bin stolz auf meine beiden Jungs, die ihr Gefühl der Ohnmacht und Hilflosigkeit umgekehrt haben und angepackt haben“ – wie es ihnen in diesem Alter eben möglich sei. Das Geld komme komplett der UNO-Flüchtlingshilfe zugute, betont Marion Thomas.

Mittlerweile haben sich so viele Menschen gemeldet, die auch eine gebastelte Friedenstaube kaufen möchten, dass die 39-jährige Leichlingerin bereits Exceltabellen füllt und sich mehrere Stunden am Tag mit der Aktion beschäftigt. „Das alles ist unglaublich spannend – auch für mich – und wir freuen uns weiter über den riesigen Zuspruch.“

Als die Mutter die Frage aufwarf, bis wann die beiden Jungen denn eigentlich basteln möchten, sagte Finn: „Mama, wir machen so lange weiter, bis keiner mehr unsere Tauben haben möchte – oder der Krieg zu Ende ist.“ Sein Bruder Lenn habe wohl ganz salopp erklärt: „Morgen um 1“, schreibt Marion Thomas schmunzelnd.

In der kommenden Woche werden weitere Tauben an das Leverkusener Hospiz Pallilev übergeben, kündigt die Leichlingerin an.