Bedburg – Corona gab den Anstoß im vorigen Jahr für ein Gutscheinbuch mit Angeboten aus Bedburg und den umliegenden Orten. Elena Keßler hatte die Idee zu der Aktion, damit die Menschen in Zeiten der Pandemie nicht einfach alles im Internet bestellten, sondern den lokalen Einzelhandel unterstützten. „Denn wir haben alles vor Ort“, sagt die Königshovenerin, die als Grafikdesignerin das Büro 36Grad-Design betreibt.

Corona ist geblieben. Das Gutscheinbuch auch. Allerdings mit neuen Aktionen und Angeboten und auch einigen neuen Anbietern. „Mich haben so viele Leute darauf angesprochen und mich darin bestärkt, das Buch neu aufzulegen“, sagt Elena Keßler.

Gutscheinbuch für Bedburg: Auch Nachbarstädte sind dabei

Und so wartet das Gutscheinbuch auch für das Jahr 2022 wieder mit zahlreichen Rabatten der unterschiedlichsten Unternehmen auf. Von Restaurants über Cafés hin zu Boutiquen, Apotheken und einem Kinderlabor oder auch Wohnmobilvermietungen, einer Golfschule oder dem Bedburger Freibad. Auch eine ganze Reihe von Unternehmen aus den Nachbarstädten sind dabei, etwa der Fußballgolfplatz in Elsdorf-Berrendorf oder der Indoorspielplatz Monkey Town in Bergheim.

Neu im Gutscheinbuch: Elena Kessler hat sich „Inspirationsrouten“ ausgedacht, auf denen gleich mehrere Rabatte in Anspruch genommen werden können, zum Beispiel die Tour „für den Männertag“ oder „für beste Freundinnen“.

65 Gutscheine für Bedburg und Umgebung

Die Gutscheine sind gültig bis Ende Januar 2023. Enthalten sind im Buch 65 Rabatte unterschiedlichster Art. Laut Elena Keßler übersteigt der Wert der Gutscheine den des Buches um ein Vielfaches. „Wer allein schon das Gratis-Angebot einer Werkstatt zu Reifenwechsel, Reinigung und Einlagerung nutzt, hat den Preis des Buches schon raus“, sagt die Bedburgerin. Auch der Rabatt auf die Tagesmiete eines Wohnmobils sei lukrativ, ebenso die Rabattaktion eines Blumenhändlers.

Das Gutscheinbuch „Entdecke Bedburg und Umgebung“ ist erhältlich für 23,90 Euro. Abzuholen ist das Buch bei Elena Keßler nach Terminvereinbarung per E-Mail (gegen Aufpreis als Geschenk) oder bei den Verkaufsstellen, die auf der Internetseite genannt sind, darunter etwa das Café Kraus oder das Restaurant „Caballito“.