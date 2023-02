Bedburg – Die Vorfreude auf die Wiedereröffnung des Monte Mare am Montag, 5. Juli, in Bedburg sah man den strahlenden Gesichtern des gesamten Teams schon am Freitag förmlich an.

Hier und da wurde noch Hand angelegt, Liegen auf den Wiesen platziert, Pflanzen umsorgt und Dekoration drappiert. Acht Monate war das Bad geschlossen. „Das Monte Mare ist der soziale Mittelpunkt für viele Bürger und unsere Mission ist es, ihnen den Urlaub vom Alltag zu ermöglichen“, sagte Geschäftsführer Patrick Doll. Das dokumentierte eindrucksvoll der Weg durch die verschiedenen Wohlfühlebenen.

Monte Mare: Diese Regeln gelten für Gäste

Seit drei Wochen laufen die Vorbereitungen unter der Leitung von Betriebsleiter Philipp Hoffmann auf Hochtouren. So wurde auch ein umfangreiches Hygienekonzept entwickelt. „Wir möchten unseren Gästen ihren Aufenthalt so sicher, so entspannt und so sorgenfrei wie möglich machen“, sagte Hoffmann, der stolz darauf ist, bereits seit elf Jahren in Bedburg aktiv agieren zu können. Und ins Schwärmen geriet er, als er über sein Team sprach. „Wir sind alle eine große Familie.“

Betriebsleiter Philipp Hoffmann, Bürgermeister Sascha Solbach, Geschäftsführer Patrick Doll (v.l.) im Monte Mare. Copyright: Petra Nova

Hoffmann verriet auch eine Neuheit: „Nach all der Ruhe in diesen letzten Monaten, haben wir uns eine »Quasselsauna« ausgedacht, in der man nach Herzenslust quasseln kann.“

Auch Bürgermeister Sascha Solbach schaute kurz vor der Wiedereröffnung im Schwimmbad vorbei, denn ihn und die Stadt Bedburg verbindet eine enge Partnerschaft mit dem Monte Mare. „Es war eine Geduldsprobe für die Leitung und das Team. Mich freut es sehr, dass nun wieder für die Bürgerinnen und Bürger ein Stück Normalität einkehrt und die Stadt ihr touristisches Highlight zurückbekommt.“

Derzeit gilt neben der bekannten 3-G-Regel (geimpft, getestet, genesen) eine Maskenpflicht vom Eingang bis zu den Umkleidekabinen. Geöffnet ist das Schwimmbad Monte Mare montags bis freitags, 12 bis 18 Uhr, und samstags und sonntags, 10 bis 18 Uhr. Der Eintrittspreis für zwei Stunden beträgt fünf Euro für Erwachsene und vier Euro für Jugendliche im Alter bis 16 Jahre. Kinder, die bis einen Meter groß sind, haben freien Eintritt.