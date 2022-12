Bedburg – Der Spielplatz im Bedburger Schlosspark ist wieder offen. Bürgermeister Sascha Solbach und Stadtplaner Torsten Stamm eröffneten jetzt die nach Umbauarbeiten nahezu runderneuerte Spielfläche. Bei der Umgestaltung des Spielplatzes wurde auch bedacht, dass Kinder, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, dort spielen können. Für das neue Multifunktionsspielgerät ist zum Beispiel eine rollstuhlgerechte Rampe montiert worden.

Kinder können auf dem Spielplatz im Schlosspark mit Wasser arbeiten

Weitere Highlights dieses Geräts sind eine Wackelebene und eine Gurtbrücke, über die Kinder das große Spielgerät erreichen können. Es gibt eine Schwengelpumpe. Damit können kleine Spielplatzbesucher Wasser über mehrere Matschbecken in einen Sandkasten laufen lassen. Außerdem wartet eine Kletterlandschaft mit Podesten in verschiedenen Höhen, eine Rutsche, eine Hängematte und mehr. Neu ist auch ein Kletterparcours mit Balanciergerät. Das einzige, was vom alten Spielplatz erhalten geblieben ist, ist die Seilbahn, die beim Umbau versetzt wurde.

Die Umgestaltung des Spielplatzes war Teil des Stadtentwicklungskonzeptes (Isek). Gekostet hat der neue Spielplatz etwa 330.000 Euro, komplett gefördert von Land und Bund. Nachdem im vergangenen Jahr im Schlosspark bereits die alte Gärtnerei wieder aktiviert worden war, soll als dritter und letzter Schritt auf dem Areal Grünflächen am Wasser aufgewertet und zwei neue Brücken montiert werden.

Das könnte Sie auch interessieren:

Bedburgs Bürgermeister Sascha Solbach Anzeige „Wir übernehmen Kölns Aufgaben“

Ein Ort für Leseratten Anzeige Neuer Bücherschrank in Kirchtroisdorf eingeweiht

Aufnahmen in der Holzabteilung Anzeige RTL-Serie wird in Bedburger Baumarkt gedreht von Dennis Vlaminck

„Hier können die Kinder in einer ruhigen und naturbelassenen Umgebung ausgiebig toben“, kommentiert Bedburgs Bürgermeister Solbach. Ihn freue am meisten, dass auch Kinder, die mobil eingeschränkt sind, an der Spiellandschaft teilhaben könnten. Fachdienstleiter Torsten Stamm sieht im Spielplatz den Startschuss zur Aufwertung des gesamten Schlossparks, die im kommenden Jahr umgesetzt werde.